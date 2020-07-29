“تنسنت” الصينية تطيح بالعملاق الأزرق “فيسبوك”

تجاوزت القيمة السوقية لشركة التكنولوجيا وخدمات التواصل الاجتماعي الصينية “تنسنت”، نظيرتها الأمريكية “فيسبوك”، الأربعاء 29 تموز، بعد الارتفاع الكبير في سعر سهم الشركة هذا العام.

وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في شركة الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي الصينية العملاقة 5.15 تريليون دولار هونغ كونغ (664.50 مليار دولار أمريكي).

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي القيمة السوقية لـ”فيسبوك” 656.15 مليار دولار بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء في بورصة نيويورك.

تشتهر “تنسنت” بألعاب الجوال ذات الشعبية الواسعة، ولكن أيضًا تمتلك تطبيق “ويشات”، وهي منصة المراسلة الأكثر شيوعًا في الصين مع أكثر من مليار مستخدم.

يحتوي “ويشات” على ميزة تسمى “اللحظات” تمكن المستخدمين من نشر الصور ومقاطع الفيديو والروابط، وتجني الشركة الأموال من الإعلانات التي تنشر عبر خاصية اللحظات.

تدير الشركة أيضًا خدمة رسائل فورية تسمى “كيو كيو”. وتمثل الإيرادات من الشبكات الاجتماعية نحو 23% من إجمالي مبيعات “تنسنت” التي ارتفع سهمها بنسبة 43% هذا العام مقارنة بـ12% فقط لـ”فيسبوك”.

وتأسست “تينسنت” عام 1998 ‏هي شركة صينية متخصصة في مجال الإنترنت والألعاب.1998 ويقع مقرها في شينزين، غوانغدونغ. تقوم الشركة أيضًا بتطوير ونشر ألعاب الفيديو.

من ألعابها:

(Call of duty mobile (2019

(PUBG MOBILE TIMI (2018

(Arena Of Valor(2017

طرحت شركة فيسبوك أسهمها للاكتتاب العام في شهر شباط من العام 2012م لتُصبح شركة عامّة، وجمع الطرح العام الأوليّ (بالإنجليزية: initial public offering) ما قيمته 16 مليار دولار في شهر أيّار، وبلغت قيمة الشركة السوقيّة 102.4 مليار دولار، وقُدِّرت أرباح زوكربيرج في نهاية اليوم الأول من تداول الأسهم بأكثر من 19 مليار دولار.

ويذكر أنه أطلِق موقع الفيسبوك (Facebook) رسمياً للعامّة في الرابع من شهر شباط من العام 2004م، والذي عمل على تأسيسه مارك زوكربيرج، ويعدّ الموقع منصّة اجتماعيّة عملاقة، وقد بلغ عدد مستخدمي الفيسبوك في العام 2012م مليار مُستخدم نَشِط.