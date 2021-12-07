توشيبا تعلن عن جيلها الأحدث من أجهزة التلفاز الذكية

كشفت شركة توشيبا اليابانية عن أجهزة M550 الجديدة التي طورتها لتنافس بها أفضل التلفزيونات الذكية الموجودة حاليا.

وتأتي هذه الأجهزة بشاشات LED مجهزة بتقنيات توفير الطاقة، بدقة 4K وتردد يعادل 120 هيرتزا ما يجعلها مناسبة لعرض أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية المطروحة حاليا.

كما حصلت أجهزة M550 على تقنيات Dolby Vision HDR و HDR10 لتوفير واقعية كبيرة ودقة عالية للصورة، فضلا عن تقنية 480 Motion Rate التي تمنح اللقطات سلاسة مميزة أثناء حركة الصور.

وزودت توشيبا هذه التلفزيونات بمكبرات صوت عالية الأداء تؤمن توزيعا سينمائيا للأصوات، كما جهزتها بميزات تسمح للمستخدم بالتحكم بها عن بعد عبر مساعد Alexa الصوتي، فضلا عن تقنيات تساعد بإقرانها مع مختلف أنواع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، ومتصفحات مبرمجة لتوفير محتوى متنوع من الأفلام والفيديوهات.

وستطرح منها عدة نماذج، نموذج بمقاس 55 بوصة سيأتي بسعر 799 دولارا تقريبا، ونموذج بمقاس 65 بوصة بسعر 1000 دولار تقريبا، ونموذج بمقاس 75 بوصة بسعر 1200دولار تقريبا.