تويتر تختبر تقنية جديدة تساعدك في تتبع مصدر التغريدات

أعلنت منصة “تويتر” عن بدء الاختبار لتقنية جديدة تساعد مستخدميها في تتبع مصدر التغريدات.

أشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن التقنية الجديدة على تويتر ستظهر بصورة مباشرة عدد الاقتباسات التي استخدمت فيها تلك التغريدة، ومصدر التغريدة الأصلي.

وستساعد تلك التقنية في تتبع التغريدات ومعرفة الهدف الأصلي من التغريدة الأصلية والتي تساعد بدورها في متابعة ووقف الأخبار والتغريدات المضللة.

ولم تذكر منصة “تويتر” المدة المتوقع أن يتم دعم تلك الميزة لكافة مستخدميها، مكتفية بأن اختبار تلك التقنية سيكون على نطاق محدود لفترة من الوقت لحين انتهاء عمليات الاختبارات الخاصة بها بصورة كاملة.

وطرحت “تويتر” ، قبل أيام خاصية جديدة لمستخدمي نظام “IOS” يمكنهم من خلالها تحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الرد على التغريدات.

وقال موقع “ذي فيرج” التقني إنه لاستخدام هذه الميزة بعد إنشاء التغريدة، هناك خيار أسفل التغريدة يتيح للمستخدم اختيار من يمكنه الرد عليها، وهناك ثلاثة خيارات: الجميع، والأشخاص الذين تتابعهم، وفقط الأشخاص المذكورون فى التغريدة.

وكان تويتر قد أفاد فى شهر يناير/كانون الثاني الماضى، بأن هذه الميزة ستُطلَق للجميع فى وقت لاحق من العام الحالي.

ومع أن الميزة تُقيِّد عدد القادرين على الرد على التغريدات، إلا أنها تسمح للجميع برؤيتها، وستضع تويتر علامة على التغريدات التى قُيِّد عدد القادرين على الرد عليها حتى يعلم المستخدمون سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك يُعتقد أن الميزة قد تساعد المستخدمين على تحديد من يمكنه الرد على التغريدات لمنع إساءة الاستخدام والمضايقة.

ومن خلال تقييد الردود بمجموعة محدودة من الأشخاص، فيمكن للمستخدمين إجراء محادثات أعمق وأكثر تركيزًا مع أشخاص من اختيارهم، دون القلق من دخول المتصيدين إلى المحادثة.