تويتر تختبر ميزتين جديدتين لنظامي iOS وأندرويد

قالت شركة ”تويتر“ أنها بدأت بالسماح للمستخدمين بالتقدم لاختبار ميزتين جديدتين لدعم صناع المحتوى في تحقيق الدخل، وهما Super Follow و Ticketed Spaces وخياراتهما.

وتقتصر ميزة Super Follows على iOS، بينما تتوفر Ticketed Spaces عبر نظامي iOS وأندرويد.

ويمكن للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة التقدم بشكل منفصل لكل برنامج من خلال تطبيق تويتر للأجهزة المحمولة.

تتيح ميزة Super Follows للمستخدمين تحصيل 2.99 دولار أو 4.99 دولار أو 9.99 دولار شهريًا للوصول إلى المحتوى الحصري.

وتتيح Ticketed Spaces تحصيل رسوم تتراوح بين دولار واحد و 999 دولارا للوصول إلى إحدى غرف الصوت الاجتماعي عبر تويتر، إلى جانب توفير ميزات إضافية مثل تعيين حد أعلى لسعة الغرفة.

ويمكن للمستخدمين معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للتقدم عن طريق تحديد خيار تحقيق الدخل الجديد في الشريط الجانبي لتطبيق الأجهزة المحمولة.