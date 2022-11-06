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لهذا السبب.. تويتر ترجئ تغييرات علامة التحقق

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2022 11:54 مساءً
توينر

توينر

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد أن شركة تويتر سترجئ فرض رسوم شهرية قدرها ثمانية دولارت على المستخدمين مقابل علامة التحقق الزرقاء إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

ولم ترد تويتر بعد على طلب للتعليق.

وستقرر انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء لمن ستكون الأغلبية في الكونجرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن.

وجاءت التغييرات في عملية التحقق من تويتر بعد أسبوع من استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في صفقة بقيمة 44 مليار دولار. وحدثت تويتر أمس السبت تطبيقها على متجر تطبيقات أبل للبدء في تحصيل ثمانية دولارات شهريا مقابل علامات التحقق الزرقاء.

وقال يوئيل روث، رئيس قسم السلامة والنزاهة بالشركة، في تغريدة الأسبوع الماضي إن تويتر قامت مؤخرا بتسريح 50 بالمئة من موظفيها، ومنهم موظفون في فريق الدعم والسلامة.

    المصدر :
  • رويترز

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