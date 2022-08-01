تويتر ترفع قيمة الاشتراك في خدمتها "تويتر بلو" الى 5 دولارات

قررت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر رفع قيمة الاشتراك في خدمتها المميزة «تويتر بلو»، بعد نحو 8 أشهر من إطلاقها حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وتتيح خدمة «تويتر بلو» التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة ونيوزيلندا في نوفمبر الماضي للمشتركين دفع مقابل الحصول على خصائص ووظائف غير متاحة لمستخدمي الاشتراك العام، مثل القدرة على تعديل التغريدة بعد النقر على زر النشر، وقراءة المشاركات دون ظهور إعلانات.

وكانت قيمة اشتراك الخدمة الجديدة في البداية 3 دولارات شهرياً، لكنها زادت إلى 5 دولارات شهرياً اعتباراً من الخميس الماضي.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الزيادة ستطبق فقط على المشتركين الجدد في الوقت الراهن، حيث لن يدفع المشتركون الحاليون أي زيادة في قيمة اشتراكهم الشهري حتى أكتوبر المقبل.