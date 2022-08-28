الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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تويتر تطلق خاصية جديدة تتيح الاستماع إلى التدوينات الصوتية

منذ 17 دقيقة
تويتر

تويتر

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كشفت منصة التواصل الاجتماعي تويتر خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الاستماع إلى التدوينات الصوتية “بودكاست” عبر المنصة.

وقالت المنصة إنه اعتبارا من يوم الخميس الماضي يمكن للمستخدم استخدام علامة التبويب Spaces لكي يستمع إلى المدونات الصوتية الشهيرة من كل أنحاء العالم.

يذكر أن خدمة Spaces أضافتها منصة تويتر لمواجهة منافسة تطبيق المحادثات الصوتية كلوب هاوس.

تفضيلات المستخدم

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه يمكن للمستخدم الدخول إلى مركز المدونات الصوتية على علامة التبويب Spaces حيث ستظهر أمامه بشكل تلقائي التدوينات المناسبة لاهتمامه في ضوء أنشطته على منصة تويتر.

على سبيل المثال إذا كان المستخدم يتفاعل باستمرار مع محتوى مطبوعة معينة على موقع تويتر، فإنه قد يفضل رؤية المدونات الصوتية الصادرة عن هذه المطبوعة. كما يستطيع المستخدم ترتيب التدوينات صعودا وهبوطا من أجل تخصيص أكبر للتدوينات التي تقترحها تويتر في ضوء تفضيلات المستخدم.

وقالت تويتر “اعتبارا من اليوم، ستظهر علامة التبويب المحدثة Spaces التي تضم التدوينات الصوتية، لمجموعة من المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية في العالم على أجهزة أندرويد وآي.أو.إس”.

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