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تويتر تعلق حسابا وهميا يتعقب طائرة إيلون ماسك

منذ 45 دقيقة
شركة تويتر

شركة تويتر

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قال مشغل حساب وهمي (روبوت) على تويتر، الأربعاء، إن منصة التواصل الاجتماعي علقت حسابه الذي يتعقب الطائرة الخاصة بإيلون ماسك، مالك شركة تويتر.

ويتتبع الحساب تحركات طائرة ماسك الخاصة باستخدام البيانات الموجودة في المجال العام ويصدر تنبيهات.

وقال ماسك في تغريدة في نوفمبر تشرين الثاني إن التزامه بحرية التعبير “يمتد حتى إلى عدم حظر الحساب الذي يتعقب طائرتي، على الرغم من أن ذلك يشكل خطرا مباشرا على السلامة الشخصية”.

وكتب مشغل الحساب، جاك سويني، وهو طالب (20 عاما) يدرس في جامعة سنترال فلوريدا، على تويتر يوم السبت أن إيلا إروين، نائبة رئيس تويتر للثقة والأمان، طلبت تصفية الحساب وجعله أقل ظهورا للمستخدمين.

ولم يرد سويني وتويتر على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وقال سويني، في مقابلات إعلامية، إنه رفض عرضا بقيمة خمسة آلاف دولار من الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا عام 2021 لإغلاق الحساب الوهمي (حساب الروبوت) الخاص به.

ويدير سويني أيضا حسابات وهمية مماثلة تتعقب طائرة ماسك على منصات أخرى، فيسبوك وإنستجرام المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز وتيليجرام.

    المصدر :
  • رويترز

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