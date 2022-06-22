تويتر تعمل على ميزة تسمح بنشر وحفظ المقالات الطويلة‎‎

تعمل شركة التواصل الاجتماعي لمشاركة التغريدات الأشهر في العالم، ”تويتر“، على ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تسمح بنشر المحتوى الطويل بشكل مباشر.

وذكرت تقارير أنه من خلال الميزة الجديدة، التي تم رصدها تحت اسم ”Twitter Notes“، سيتمكن المستخدمون من إنشاء محتوى ومقالات طويلة وإضافة العديد من الوسائط المختلفة؛ مثل الصور أو مقاطع الفيديو وغيرها.

وأبلغت جين مانشون وونغ، المدونة الصينية الشهيرة المتابعة لأخبار تطبيقات التواصل الاجتماعي، عن أن منصة التغريدات تختبر ميزة ”Twitter Notes“، حيث قامت بمشاركة لقطات شاشة مع متابعيها توضح كيفية عمل الميزة التي كان يطلق عليها الشهر الماضي اسم ”Article“.

كما أظهرت لقطات الشاشة، تأتي الميزة بشريط أدوات تنسيق (Formatting Tools Bar) أعلى الشاشة مشابهة لتلك الموجودة في برامج التدوين، ومن خلاله يستطيع المستخدم تغيير نمط الكتابة أو إضافة روابط وتتبع عدد الكلمات والمزيد.

وبينت اللقطات أيضا إمكانية إضافة مقطع واحد لـ“الصور المتحركة“ (GIF) أو مقطع فيديو واحد أو ما يصل إلى أربع صور. ولاحظت وونغ أيضاً وجود خاصية ”Focus Mode“ والتي من خلالها يتم توسيع المقالة لوضع ”ملء الشاشة“ بالإضافة إلى إخفاء الأشرطة الجانبية للتطبيق.

في سياق متصل، نشر عدد من محللي تطبيقات التواصل الاجتماعي تسريبات أخرى للميزة الجديدة خلال اختبارها، وزعموا أنه يمكن استخدامها كأداة لحفظ المقالات كـ“مسودات“. ووجد المحللون أيضاً أنه يمكن للمستخدم تغريد المقالة تلقائياً إلى ”خلاصته“ مباشرة أو إلى ”دائرته“ (Circle) أو ”المجتمعات“ (Communities).

كما يمكن نسخ عنوان ”URL“ للمقالة ومشاركته في أي مكان آخر، مثل موقع ويب آخر أو بريد إلكتروني. واتفق المحللون على إمكانية الوصول إلى الميزة الجديدة مباشرة من خلال الحسابات الشخصية للمستخدمين عن طريق النقر على علامة التبويب الموجودة بين علامات ”التغريدات والردود“ و“الوسائط“.

وذكرت التقارير أن شركة ”تويتر“ أقدمت على هذه الخطوة بعدما لاحظت أن المستخدمين اعتادوا على كتابة محتواهم الطويل في تطبيق ”Notes“ على هواتفهم الذكية، ثم نشر لقطات شاشة منها على تطبيق التغريدات.

وبالنسبة للمستخدمين، تعمل هذه الحيلة على إيصال رسالتهم بشكل سريع إلى جمهور كبير، لكنها ليست مفيدة للتطبيق نفسه، حيث أن محتوى لقطات الشاشة غير قابل للبحث ولا يمكن النقر على ”الهاشتاغات“ المضمنة بالطريقة التي يتم بها نشر النص الأصلي على التطبيق.

ومن المتوقع أن تساعد الميزة الجديدة في نشر أفكار المستخدمين مع الاستفادة من إمكانية التوزيع السريع والواسع، حيث يمكن نسخ رابط المقال ونشره عبر التغريدات أو إعادة تغريده أو إرساله في رسالة مباشرة (DM) والمزيد.