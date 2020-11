تويتر تعيّن قرصاناً شهيراً بمنصب رئيس الأمن الإلكتروني

عيّنت شركة تويتر الاثنين، أحد أفضل القراصنة الإلكترونيين في العالم ” بياتر زاتكو ” في منصب رئيس الأمن، لمواجهة التهديد المستمر على منصتها للتغريدات ومعالجة الثغرات الأمنية بها.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن زاتكو قوله إنه ينوي “فحص وإعادة النظر في أمن المعلومات على تويتر، وسلامة الموقع”.

وأشرف زاتكو مؤخرًا على الأمن في المدفوعات الإلكترونية “يونيكورن سترايب”.

وقبل ذلك، عمل في مشاريع خاصة في شركة غوغل، كما أشرف على توزيع المنح لمشاريع الأمن الإلكتروني في وكالة الأبحاث والمشاريع الدفاعية الشهيرة (DARPA) التابعة للبنتاغون.

Here you go: Twitter names "Mudge" Zatko head of security. Priors at DARPA, Google, L0pht and Cult of the Dead Cow. https://t.co/aDF358xinT

— Joseph Menn (@josephmenn) November 16, 2020