تويتر تفصل 95% من موظفيها في الهند

في خطوة لتنفيذ خطة التخفيضات العالمية من قبل مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، فصلت تويتر أكثر من 90% من موظفيها في الهند.

عملية الفصل جاءت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تقلص شديد للكوادر الهندسية وموظفي المنتجات في سوق نمو محتمل؛ وفق ما أفادت وكالة بلومبرج.

كان يعمل بالشركة في الهند أكثر قليلاً من 200 موظف، إلا أن التخفيضات الأخيرة تركت نحو 12 موظفاً فقط، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر، طلبوا عدم ذكر أسمائهم بسبب حساسية الموقف.

وتُعدّ الهند محركاً رئيسياً لنمو شركات الإنترنت العالمية، مثل “تويتر” و”ميتا بلاتفورمز” و”ألفابت” الشركة الأم لـ”جوجل”، والتي تعتمد على قاعدتها الكبيرة المحتملة من المستخدمين الجُدُد عبر الإنترنت. إلا أن الشركات تواجه أيضاً لوائح صارمة بشأن المحتوى تستهدف كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد.

وقال أحد المطلعين إن نحو 70% من الوظائف التي شملها الفصل في الهند كانت من فريق المنتجات والهندسة الذي عمل على تنفيذ مهام عالمية. كما أشاروا إلى أن الوظائف المعنية بحالات الفصل شملت أيضاً التسويق والسياسة العامة والاتصال المؤسسي.

الإطاحة بـ50% من عمالة تويتر

وعلى الصعيد العالمي، خفضت “تويتر”، ومقرها سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، عدد العاملين بنحو النصف أو ما يقرب من 3700 موظف.

والهند لديها واحدة من أكثر المناقشات السياسية المتشدّدة على “تويتر”، حيث تتبادل أطراف متنافسة بشكل منتظم مزاعم بين الحين والآخر متهمة بعضها البعض بنشر معلومات مضللة. وليس من الواضح كيف يتوقع “تويتر” تعديل هذا الخطاب بعد تقليص عدد الموظفين مؤخرًا في الدولة التي تضم أكثر من 100 لغة.

وتقع مقرات “تويتر” بالهند في كل من نيودلهي، والعاصمة المالية مومباي والمركز التكنولوجي الجنوبي في بنغالورو.

وبحسب “بلومبرج نيوز”، فإن الموظفين المتبقين لدى الشركة يبلغ نحو 3700 شخص على مستوى العالم. ويضغط ماسك على الكوادر المتبقية من أجل العمل على قدم وساق لتوفير ميزات جديدة، حتى أنه في بعض الحالات، يضطر الموظفون إلى المبيت في مكاتبهم لتلبية المواعيد النهائية الجديدة.