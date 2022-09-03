تويتر تلبي طلب المستخدمين... اختبار خاصية تعديل التغريدات

تختبر شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي للمرة الأولى خاصية “تعديل” التغريدات بعد نشرها وفق ما أعلنت الشركة الخميس 1 أيلول 2022.

جاء ذلك تلبية لرغبة المستخدمين الذين طالبوا بتفعيل هذه الميزة بهدف تصحيح تغريداتهم بعد نشرها.

تويتر أوضحت، في بيان، أنه “بموجب الخاصية الجديدة، سيكون المستخدمون قادرين على إجراء تغييرات عدة مرات في غضون 30 دقيقة بعد نشر تغريداتهم”.

كما أضاف البيان أن “التغريدات المعدلة ستظهر برمز وطابع زمني وتسمية حتى يتضح للقراء أنه تم تعديل التغريدة الأصلية”.

وقالت تويتر إن المشتركين الذين سيدفعون 4.99 دولارات شهريًا بعدما كانوا يدفعون في السابق 2.99 دولار مقابل التمتع بخدمة (تويتر بلو) سيتمكنون قريبًا من تعديل تغريداتهم “مرات عدة” في غضون 30 دقيقة من النشر.

حالياً، تخضع الخاصية الأولى من نوعها لاختبارات تجريها الفرق الفنية، وستكون متاحة للمشتركين خلال الأسابيع المقبلة ضمن حزمة الخدمات المدفوعة “تويتر بلو”، بحسب البيان.

وأوضحت الشركة أن الخدمة الآن، تتوافر حاليًا فقط في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

يذكر أن إيلون ماسك الذي يخوض راهنًا معركة قضائية مع تويتر في شأن استحواذه عليها، كان قد أعرب مرارًا عن تأييده هذا المطلب.