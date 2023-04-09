تويتر تلغي فروق علامات توثيق الحسابات

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي تويتر إلغاء فروق علامات توثيق الحسابات القديمة والحسابات مدفوعة الاشتراك.

وقللت تويتر مجددا أهمية علامة التوثيق التي كانت مخصصة لحسابات الشخصيات الشهيرة مثل الممثلين والموسيقيين، بعد أن وحدت هذه العلامات مع العلامات الخاصة بالحسابات الذي يدفع أصحابها اشتراكا مقابل توثيقها.

ووفقا للقواعد الجديدة سيكون من المستحيل تحديد الفارق بسرعة بين الحسابات القديمة الموثقة لشخصيات عامة مثل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وحسابات المستخدمين الذين يدفعون اشتراكا شهريا مقابل الحصول على العلامة الزرقاء وتقليل الإعلانات التي تظهر على صفحاتهم.

كان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة تويتر قد أعلن في وقت سابق أنه اعتبارا من أول أبريل/نيسان الحالي سيتم حذف علامة التوثيق من صفحات مستخدمي تويتر الذين لا يدفعون اشتراكا شهريا.

في المقابل، أعلن الكثير من الشخصيات الشهيرة ومنهم نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس إنهم لن يدفعوا اشتراكا مقابل تحويل علامة الطائر على صفحتهم من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق.

وكان عدد كبير من المؤسسات الإعلامية الأمريكية مثل صحيفة نيويورك تايمز، قد أعلنت أيضا أنها لن تدفع اشتراكا لكي تحتفظ بعلامة التوثيق الزرقاء على صفحات حساباتها على موقع توتير، رغم حذف العلامة الزرقاء عن بعض الصفحات بالفعل اعتبارا من يوم الإثنين الماضي تطبيقا لقواعد ماسك الجديدة.

يذكر أن ماسك استحوذ على شركة تويتر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل حوالي 44 مليار دولار، ومنذ ذلك الوقت فقدت الشركة نحو نصف قيمتها السوقية بسبب انخفاض سعر سهمها في البورصة.