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تويتر تمنح وظيفة غرف الدردشة الصوتية Spaces لفئة محددة

6 - مايو - 2021
شعار تويتر

شعار تويتر

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تعتزم شركة تويتر عن إطلاق وظيفة غرف الدردشة الصوتية Spaces للمستخدمين، الذين يتابعهم عدد كبير من الأشخاص على الشبكة.

وأوضحت تويتر أنها تقوم حاليا باختبار وظيفة غرف الدردشة الصوتية Spaces وسيتم طرح وظائف الخدمة الجديدة تدريجيا.

وأوضحت شبكة تويتر أنه يمكن لجميع الحسابات، التي تضم 600 متابع أو أكثر فتح غرف دردشة اعتبارا من الآن، ومن المقرر خلال الأسابيع المقبلة طرح وظيفة Spaces الجديدة في تطبيقات تويتر المخصصة للهاتف الذكي أبل آيفون وأجهزة جوجل أندرويد لجميع المستخدمين.

وتعمل وظيفة غرف الدردشة الصوتية الجديدة من خلال أن يقوم المستخدم بتدشين غرفة دردشة صوتية Spaces كمضيف، وعندئذ سيتم إظهار ذلك للمتابعين في الجزء العلوي من التايم لاين مع صورة بروفايل المضيف محاطة باللون الأرجواني.

ويمكن لأي مستخدم الانضمام إلى غرفة الدردشة كمستمع والتفاعل مع المناقشات بواسطة الرموز التعبيرية أو إظهار جميع التغريدات المثبتة أو التغريد بغرفة الدردشة الصوتية أو إرسالها كرسالة مباشرة والتسجيل بطلب الكلمة، وعندئذ يمكن للمضيف أن يمنح الأذن بالتحدث أو أن يقوم بسحب هذا الأذن، وهناك العديد من خيارات التحكم والأمان في قائمة المساعدة بشبكة تويتر.

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