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تكنولوجيا وعلوم

تويتر تنوي إطلاق تسمية “الشركاء” على مستخدميها

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قالت شبكة التدوين المصغر “تويتر” أنها تنوي إصدار قرار بإلغاء تسمية مستخدمي المنصة باسم “مستخدمين”، وإطلاق تسمية “شركاء” عليهم.

وقالت الشبكة، خلال نشرها أرباح الربع الرابع لعام 2019، وفقا لما نقله موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إنها تنوي تغيير مصطلح “مستخدمين” بالنسبة لمستخدمي أنظمتها الأساسية لأنها تعتبرهم أهم من مجرد مستخدمين.

وأوضحت “يطلقون عليهم مستخدمين، ولكننا سنسعى لتغييرها إلى شركاء، لأنهم بالفعل شركاء في النجاح، ويمكنهم أيضا تحقيق أرباح في الخطط المقبلة جراء مشاركتهم تدويناتهم وتغريداتهم عبر منصاتنا”.

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وستمكن “تويتر” في الخطط المقبلة من الحصول على أرباح عن طريق نشر إعلانات عبر حساباتهم، وهذا الأمر سيكون اختياري.

كما أشارت إلى أن تغيير المصطلح، سيتم لتحويل “تويتر” إلى مكان أكثر سعادة ومدعى للافتخار، خاصة بعدما تم تقليل عدد التغريدات “غير الصحية” عبر الخدمة.

وأرجعت منصة “تويتر” هذا النجاح إلى نماذج “التعلم الآلي” المصممة للوصول إلى المواد بشكل استباقي بعد إنزالها ونشرها مباشرة وقبل أن يبلغ الناس عنها.

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