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تويتر سيعتمد على التشغيل الآلى لتعديل المحتوى

منذ 20 دقيقة
تويتر

تويتر

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يميل موقع تويتر تحت إدارة الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، إلى التشغيل الآلى أو “الأتمتة” لتعديل المحتوى، وسط زيادة في خطاب الكراهية على منصة التواصل الاجتماعي، وفق ما قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وأخبرت إيلا إروين، رئيس الشركة الجديد للثقة والأمان وكالة رويترز للأنباء أن ماسك ، الذي استحوذ على الشركة في أكتوبر ، ركز على استخدام الأتمتة بشكل أكبر ، بحجة أن تويتر أخطأ في الماضي في استخدام المراجعات البشرية كثيفة العمالة والوقت للمحتوى الضار.

وقالت: “لقد شجع الفريق على تحمل المزيد من المخاطر والتحرك بسرعة والحفاظ على النظام الأساسي آمنًا”.

وفيما يتعلق بسلامة الأطفال ، قالت إيروين إن تويتر قد تحول نحو الإزالة التلقائية للتغريدات التي أبلغت عنها شخصيات موثوقة مع سجل حافل بالإبلاغ الدقيق عن المشاركات الضارة.

وقالت إن تويتر يقيد بشدة علامات التصنيف ونتائج البحث المعرضة للإساءة في مجالات تشمل استغلال الأطفال ، بغض النظر عن التأثيرات المحتملة على “الاستخدامات الحميدة” لهذه المصطلحات.

وأضافت إروين: “أهم شيء تم تغييره هو أن الفريق يتمتع بصلاحيات كاملة للتحرك بسرعة وأن يكون جريئا قدر الإمكان”.

وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي أبلغ فيه الباحثون عن تصاعد في خطاب الكراهية على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد أن أعلن ماسك عفوًا عن الحسابات التي تم تعليقها في ظل القيادة السابقة للشركة التي لم تخرق القانون أو تشارك في “بريد مزعج فظيع”.

واجهت الشركة أسئلة محددة حول قدرتها واستعدادها للاعتدال في المحتوى الضار وغير القانوني منذ أن قام ماسك بفصل نصف موظفي تويتر وأصدر إنذارًا للعمل لساعات طويلة مما أدى إلى فقدان مئات الموظفين الآخرين.

تعهد ماسك ، الجمعة ، بـ “تعزيز الاعتدال في المحتوى وحماية حرية التعبير” في لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت إروين إن ماسك شجع الفريق على عدم القلق بشأن كيفية تأثير أفعالهم على نمو المستخدمين أو الإيرادات ، قائلاً إن السلامة هي الأولوية القصوى للشركة. قالت: “إنه يؤكد ذلك كل يوم ، عدة مرات في اليوم”.

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