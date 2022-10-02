تويتر على خطى تيك توك في عرض مقاطع الفيديو!

كشفت شركة تويتر عن تحضيرها لميزة جديدة لتطبيقها في الإصدار الخاص بمنصة iOS والتي تدعم المستخدم بمقاطع الفيديو الرأسية بملء الشاشة وهي من المميزات الي قدمت خلال الفترة الماضية في تطبيق تيك توك “TikTok”.

حققت ميزة مقاطع الفيديو الرأسية شعبية كبيرة في تطبيق TikTok، لذا بدأت العديد من المنصات في تبني الميزة في تطبيقات مشاركة المحتوى، وتقدم الميزة من تويتر اليوم في الإصدار الخاص بمنصة iOS.

ولقد أعلنت تويتر بشكل رسمي عن جلب ميزة مقاطع الفيديو الرأسية بملء الشاشة في الإصدار الخاص بأجهزة iOS، ومن المقرر أن يتضمن Twitter في تبويب “Explore” والذي سيقدم هذه الفئة من مقاطع الفيديو وفقاً للإتجاه والمحتوى الخاص بمقطع الفيديو.

وتؤكد لقطات الشاشة التي تم مشاركتها عبر تويتر، على أن ميزة مقاطع الفيديو الرأسية بملء الشاشة تأتي بنفس التجربة المقدمة في تطبيق TikTok، حيث يمكن تخطى مقاطع الفيديو عبر التمرير السريع إلى أعلى الشاشة.

أيضاً من المقرر أن تقدم مكتبة الفيديو مزيد من محتوى الفيديو الذي يدعم الوضع الرأسي الجديد، على أن يقترن محتوى الفيديو بتغريدات نشرت في المنصة.