الأحد 6 ربيع الأول 1444 ﻫ - 2 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تويتر على خطى تيك توك في عرض مقاطع الفيديو!

منذ 41 دقيقة
تويتر وتيك توك

تويتر وتيك توك

التقنية بلا حدود
A A A
طباعة المقال

كشفت شركة تويتر عن تحضيرها لميزة جديدة لتطبيقها في الإصدار الخاص بمنصة iOS والتي تدعم المستخدم بمقاطع الفيديو الرأسية بملء الشاشة وهي من المميزات الي قدمت خلال الفترة الماضية في تطبيق تيك توك “TikTok”.

حققت ميزة مقاطع الفيديو الرأسية شعبية كبيرة في تطبيق TikTok، لذا بدأت العديد من المنصات في تبني الميزة في تطبيقات مشاركة المحتوى، وتقدم الميزة من تويتر اليوم في الإصدار الخاص بمنصة iOS.

ولقد أعلنت تويتر بشكل رسمي عن جلب ميزة مقاطع الفيديو الرأسية بملء الشاشة في الإصدار الخاص بأجهزة iOS، ومن المقرر أن يتضمن Twitter في تبويب “Explore” والذي سيقدم هذه الفئة من مقاطع الفيديو وفقاً للإتجاه والمحتوى الخاص بمقطع الفيديو.

وتؤكد لقطات الشاشة التي تم مشاركتها عبر تويتر، على أن ميزة مقاطع الفيديو الرأسية بملء الشاشة تأتي بنفس التجربة المقدمة في تطبيق TikTok، حيث يمكن تخطى مقاطع الفيديو عبر التمرير السريع إلى أعلى الشاشة.

أيضاً من المقرر أن تقدم مكتبة الفيديو مزيد من محتوى الفيديو الذي يدعم الوضع الرأسي الجديد، على أن يقترن محتوى الفيديو بتغريدات نشرت في المنصة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    غوغل وآبل
    بعد الهواتف الذكية.. منافسة شرسة بين غوغل وأبل في عالم السيارات
    هاتف شاومي "Xiaomi 12T"
    تفاصيل رائعة.. تعرف على تصميم ومواصفات هواتف Xiaomi 12T و Xiaomi 12T Pro
    بيتكوين
    الاتحاد الأوروبي يلاحق بيتكوين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    أول تعليق لنصر الله عن الأحداث في إيران.. "الحاكم الحقيقي هو المهدي المنتظر"!
    الثقب أغلى غطاء القلم لتأمين تدفق الهواء إذا علق الغطاء في حلق شخص ما
    بالفيديو.. سر عجيب قد ينقذ حياتكم موجود في فتحة قلم الحبر!
    الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ‏
    مقترح هوكشتاين من 10 صفحات... وهذه تفاصيله