تكنولوجيا وعلوم

تويتر يتيح حذف ذاكرة التخزين المؤقتة .. إليك الطريقة

يتيح تطبيق “تويتر” حالياً لمستخدمي هواتف آيفون حذف ذاكرة التخزين المؤقتة في التطبيق، الأمر الذي يساعد على منع هاتف آيفون من أن يصبح ممتلئا بمقاطع الفيديو المحمّلة مسبقًا وصور GIF والميمات التي لا تحتاج بالضرورة إلى رؤيتها على الفور.

كيفية حذف ذاكرة التخزين المؤقتة في تويتر:

• افتح تطبيق “تويتر” في هاتف آيفون وانقر على الصورة الرمزية لملفك الشخصي.
• اضغط على (الإعدادات والخصوصية).
• ضمن فئة (عام)، انقر فوق (استخدام البيانات).
• أسفل العنوان الفرعي (التخزين)، سترى المساحة التي استخدمها تطبيق تويتر لتخزين البيانات والوسائط.
• لمسحها، انقر فوق كلٍ منها ثم حدد (مسح الوسائط) و (مسح تخزين الويب) لتوفير المساحة.

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كما يمكنك اختيار مسح الوسائط أو تخزين الويب بدلاً من كليهما إذا كنت تريد فقط مسح ذاكرة التخزين المؤقتة التي تشغل مساحة أكبر.

لتقييد استخدام البيانات من قِبل تطبيق “تويتر” بشكل عام يمكنك أيضًا الوصول إلى (توفير البيانات) من قائمة (استخدام البيانات) نفسها، حيث سيؤدي ذلك إلى تعطيل مقاطع الفيديو من التشغيل التلقائي وعرض الصور بجودة أقل، وإذا قمت بتفعيل هذا الخيار فيجب عليك النقر على مقاطع الفيديو لتشغيلها كما يجب النقر على الصور لمعاينتها.

حتى في حالة تشغيل (توفير البيانات) لا يزال من الجيد مسح ذاكرة التخزين المؤقتة، وحتى الآن لا توجد طريقة لجدولة مسح ذاكرة التخزين المؤقتة تلقائيًا، لذلك في الوقت الحالي يجب عليك تذكير نفسك بحذفها يدويًا.

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