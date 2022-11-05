تويتر يخسر 1.3 مليون مستخدم في 7أيام بسبب ماسك

رصدت شركة بيانات خاصة هجرة أكثر من مليون مستخدم لمنصة تويتر، احتجاجاً على ممارسات إيلون ماسك المستحوذ الجديد.

وأظهرت بيانات منصة “Bot Sentinel” التي تتعقب عدد الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر (Twitter) عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، أن المنصة فقدت أكثر من 1.3 مليون حساب منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

وبحسب بيانات المنصة الذكية فإن 900 ألف مستخدم اتجه لتعطيل حسابه على المنصة منذ استحواذ ماسك على الشركة، قبل 7 أيام، بينما تم تعليق 497 ألف حساب، على مدار الفترة من 27 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى الأول من نوفمبر تشرين الثاني، وفق سي إن بي سي.

واستحوذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وأغنى رجل في العالم بثروة تتخطى 222.5 مليار دولار بحسب فوربس، على منصة التدوينات القصيرة تويتر الأسبوع الماضي، مقابل 44 مليار دولار.

“ماسك” المثير للجدل

وخلال أيام أثار ماسك جدلاً واسعاً عالمياً بشأن فرض رسوم على توثيق حسابات تويتر بقيمة 8 دولارات شهرياً، و5 دولارات مقابل تعديل التغريدات المنشورة، وجاء القرار الصادم مؤخراً بإعلانه تسريح 50% من موظفي تويتر، مقابل تعويض 3 أشهر، وهو أعلى 50% عن التعويض المنصوص عليه في القانون الأمريكي، بحسب ماسك.

وقال كريستوفر بوزي رئيس شركة Bot Sentinel إن الارتفاع في عدد الحسابات التي تم تعطيلها يرجع إلى انزعاج الناس من شراء ماسك لشركة تويتر، وأن تلك الخطوة هي بمثابة احتجاج من جانبهم.

وتعرض ماسك لهجوم عنيف من قبل العديد من المشاهير، من بينهم شوندا رايمز، المخرجة والمنتجة الأمريكية ومؤلفة مسلسل “غرايز أناتومي”، وهي أول من أعلن عن عزمها مغادرة المنصة، وأيضا سارة باريلز المغنية وكاتبة الأغاني الحائزة على جائزة “غرامي”، وأيضاً الممثلة الأمريكية تيا ليوني، وديفيد داستمالشيان الممثل والكاتب والمنتج الأمريكي ممثل The Suicide Squad.

وانتقد الكاتب الأمريكي الشهير ستيفن كينج، رسوم توثيق تويتر التي تسربت بيانات عنها لأول مرة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مقابل 20 دولاراً (وهي بيانات غير رسمية) قائلا “20 دولارًا أمريكيًا في الشهر للاحتفاظ بالعلامة الزرقاء؟”.. لن أدفع يجب أن يدفعوا لي. إذا تم تطبيق ذلك، سأترك المنصة”.