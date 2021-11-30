تويتر يودع 2021 بمفاجأة للمستخدمين

يقترب موقع التغريدات القصيرة تويتر من إطلاق خاصية ردود الفعل المختلفة عبر أيقونات “إيموجي” لمستخدمي Ios 15، وذلك بعد شهرين من اختبارها.

ووفق تصريحات تداولتها منصات تقنية للمهندس الخبير بشأن تويتر، “نايما أوجي”، فإن الخاصية ستتوار لإبداء ردود فعل متعددة على التغريدات كما هو الحال على منشورات فيسبوك.

وستتوافر الخاصية بأربعة ردود فعل كبداية، تشمل دموع الفرح والوجه المفكر والتصفيق بالأيدي والوجه الباكي، وذلك لتعزيز إمكانية تفاعل مستخدمي تويتر، ومنحهم قدرة أعلى للتعبير عن ردود فعلهم تجاه التغريدات.

وقريبا سيكون تويتر قادرا على تخزين البيانات حول ميزة التصويتات السلبية، مع تغيير موقع التغريدات لمكان التصويت السلبي ووضعه قبل زر الإعجاب.

رئيس جديد لتويتر

في الوقت نفسه أعلنت شركة تويتر تعيين باراغ أغراوال في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة خلفا لـجاك دورسي.

وقالت تويتر، في بيان، إن باراغ أغراوال، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة والذي يعمل بها منذ 10 أعوام سيتولى رئاسة “تويتر”.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر والشريك المؤسس، جاك دورسي، مساء أمس الإثنين استقالته من منصبه في الشركة.