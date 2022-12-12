"تويتر" يُعيد العلامة الزرقاء بـ8 دولار

أعلن موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أنه سيُعيد ابتداءً من اليوم إطلاق خدمة الاشتراك، حيث سيعرض على المستخدمين خيار دفع 8 دولارات مقابل الحصول على شارة التوثيق الزرقاء.

وقالت صفحة “تويتر” الرسمية: “سنُعيد إطلاق خدمة تويتر بلو، التي تتضمن اشتراكاً شهرياً على الموقع مقابل 8 دولارات، أو 11 دولاراً لأنظمة آي أو أس”.

وأضافت: “تتيح الخدمة للمستخدمين الاستفادة من الميزات المخصصة للمشتركين وأبرزها علامة التوثيق الزرقاء”.

وأشار مصدر إلى أن “العلامة الزرقاء” سيحصل عليها المستخدم عقب القيام بعملية تحقق. وسيتحوّل لون العلامة الزرقاء إلى الذهبي لحسابات الشركات، فيما سيكون رمادياً لحسابات المؤسسات الرسمية والحكومية. كما سيكون بإمكان المستخدمين المشتركين تصحيح تغريداتهم بعد نشرها، إضافة إلى تحميل مقاطع فيديو ذات جودة عالية.

وكان “تويتر” أطلق هذه الخدمة بعد أيام من استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على الموقع، لكنه قام بتعليقها على الفور، بعدما ظهرت حسابات عدة تدعي أنها تمثّل شخصيات أو شركات معينة، وتحمل العلامة الزرقاء.