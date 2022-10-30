تويوتا تتصدر قائمة أكثر السيارات مبيعاً في العالم

تصدرت تويوتا بلا منازع ماركات السيارات الأكثر مبيعاً في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، 2022، مستفيدة في ذلك من استراتيجية التركيز على علامة تجارية واحدة، بينما لم ينجح المنافسون في إزاحتها عن هذا الترتيب على الرغم من تعدد العلامات التجارية لبعضهم بغية تحقيق أكبر قدر من المبيعات.

واستحوذت تويوتا على حصة سوقية بلغت نسبتها 10.8% حتى يوليو/ تموز من خلال بيع 5.03 ملايين سيارة، ما يجعل الفجوة بينها وبين فولكسفاغن التي جاءت في الترتيب الثاني كبيرة جداً، إذ باعت الشركة الألمانية 2.73 مليون وحدة بحصة سوقية بلغت نسبتها 5.9%، وفق موقع “فوكس تو موف” المتخصص في رصد مبيعات السيارات عالمياً.

وجاءت هوندا في المركز الثالث بـ2.19 مليون وحدة، تليها هيونداي التي سجلت 2.07 مليون وحدة، وفورد في المركز الخامس بـ2.06 مليون وحدة.

وفي المركز السادس، جاءت نيسان بمبيعات بلغت 1.77 مليون سيارة، تليها كيا سابعاً مع بيع 1.64 مليون وحدة، ثم شيفروليه التي باعت 1.51 مليون، لتأتي مرسيدس في الترتيب التاسع مع بيع 1.31 مليون وحدة، وأخيراً BMW التي باعت 1.15 مليون وحدة.

وعلى صعيد تصنيفات الطرازات الأكثر مبيعاً من مختلف الماركات، حلت أربع طرازات ضمن السيارات العشر الأكثر مبيعاً في العالم خلال النصف الأول من هذا العام، حيث يستفيد اليابانيون من الاستراتيجية المتمثلة في التركيز لتحقيق أكبر قدر من المبيعات.

وجاءت تويوتا كورولا في الترتيب الأول بمبيعات بلغت 629 ألف وحدة، تليها تويوتا RAV4، التي باعت 521 ألف مركبة.

وفي الترتيب الثالث جاءت السيارة الكهربائية الأميركية Tesla Model 3 بمبيعات بلغت 395 ألف وحدة، تليها تويوتا كامري مع بيع 383 ألف سيارة، ثم هوندا CR-V في المركز الخامس بمبيعات بلغت 358 ألف وحدة.

وفي المركز السادس جاءت سيارة Tesla Model Y التي سجلت مبيعات بلغت 310 آلاف وحدة، تليها هيونداي توسان في المركز السابع ببيع 302 ألف سيارة، ثم نيسان سيلفي في المركز الثامن بمبيعات بلغت 274 ألف وحدة.

وحلت السيارة الصينية الكهربائية “وولينغ هونغ وانغ ميني إي في”Wuling Hongguang MINI EV في المركز التاسع مع بيع 264 ألف وحدة، لتأتي تويوتا ياريس في المركز العاشر بمبيعات بلغت 254 ألف سيارة.

وحتى على صعيد التصنيفات الأضيق، تستحوذ تويوتا على الصدارة، إذ حافظت السيارة يارس Yaris على صدارتها في قائمة أكثر 10 سيارات صغيرة مبيعاً على مستوى العالم خلال النصف الأول من 2022، بمبيعات بلغت 274 ألف وحدة بحصة سوقية بلغت نسبتها 7.5%، بينما تبدل الكثير من المراكز مع صعود طرازات شهيرة وهبوط أخرى خلال هذه الفترة.

أيضاً تصدرت تويوتا RAV4 صدارة سيارات الدفع الرباعي خلال الأشهر الستة الأولى من العام بلا منازع بمبيعات بلغت 459 ألف وحدة بحصة سوقية 2.8% وبفارق كبير عن هيونداي توسان Hyundai Tucson الكورية الجنوبية، التي جاءت في الترتيب الثاني.