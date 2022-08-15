تويوتا تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا للسيارات في 2022

تصدرت شركة تويوتا اليابانية قائمة الشركات الأكثر مبيعا للسيارات عالميا في النصف الأول من 2022 الجاري بمبيعات زادت عن 5 ملايين سيارة.

وبلغت مبيعات تويوتا في الأشهر الـ6 الأولى من 2022، نحو 5.13 مليون وحدة عبر العالم بحسب ما رصدته وكالة يونهاب الرسمية في كوريا الجنوبية.

وتفوّقت تويوتا على كلّ من فولكسفاجن الألمانية التي سجلت مبيعات قدرها 4 ملايين وحدة، وهيونداي الكورية الجنوبية التي باعت قرابة 3.29 مليون وحدة.

وتراجعت مبيعات فولكسفاجن وتويوتا أيضا، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/ حزيران2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 6 بالمئة بالنسبة لتويوتا، و14 بالمئة بالنسبة للشركة الألمانية.

في الوقت نفسه، زادت مبيعات مجموعة “هيونداي موتور” وعلامتها التجارية المستقلة “جينيسيس” والشركة التابعة لها “كيا”بفضل زيادة مبيعات مجموعة من الطرازات الراقية على الرغم من نقص الرقائق.

وأدت زيادة مبيعات طرازات “جينيسيس” وسيارة “أيونيك 5” الكهربية بالكامل وسيارة “إي في 6” الكهربائية خلال الأشهر الستة الأولى إلى رفع ترتيب مبيعات مجموعة “هيونداي”.

وبذلك قفز ترتيب المجموعة الكورية الجنوبية من المركز الخامس في النصف الأول من العام الماضي بمبيعات بلغت 3.47 مليون وحدة إلى المركز الثالث.

وكشفت تويوتا عن تعديلات كبيرة في خططها لبيع السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا أكيو تويودا في مؤتمر صحفي بطوكيو، أن تويوتا تخطط لبيع 3.5 مليون سيارة كهربائية سنويًا اعتبارًا من عام 2030، وتخطط لإطلاق 30 طرازًا في هذه الفئة بحلول ذلك الوقت.

هذا الرقم يقرب من ضعف الهدف السابق في هذا المجال لعملاق السيارات الياباني. حتى الآن، كان يعتمد على مبيعات سنوية تبلغ مليوني سيارة تعمل بخلايا الوقود والكهرباء بحلول عام 2030.