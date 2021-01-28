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تويوتا تتفوق على فولكسفاغن وتستعيد "لقبها الغالي"

28 - يناير - 2021
شركة تويتا

شركة تويتا

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رغم التداعيات الاقتصادية الكارثية لجائحة كورونا، تمكنت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات من التفوق على نظيرتها الألمانية فولكسفاغن في مبيعات السيارات العام الماضي، واستعادت مكانتها المحورية كأكبر بائع للسيارات في العالم لأول مرة خلال 5 أعوام، إذ عصف تراجع الطلب بسبب كورونا بمنافستها الألمانية بشدة.

وقالت تويوتا، الخميس، إن مبيعات المجموعة على مستوى العالم تراجعت 11.3 بالمئة إلى 9.528 مليون سيارة في 2020، مقارنة مع انخفاض 15.2 بالمئة في مبيعات فولكسفاغن إلى 9.305 مليون سيارة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وعانت شركات صناعة السيارات بفعل إجراءات الإغلاق والعزل العام لمكافحة فيروس كورونا، والتي منعت الناس من زيارة معارض السيارات، واضطرت مصانع الصناعات التحويلية إلى خفض الإنتاج أو وقفه.

لكن تويوتا نجحت في اجتياز الجائحة على نحو أفضل لأسباب منها السوق المحلية في اليابان والسوق الآسيوية بوجه عام، التي كانت أقلت ضررا من تفشي الفيروس عن أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم الشركة “لا ينصب تركيزنا على ترتيبنا، وإنما على خدمة عملائنا”، بحسب “رويترز”.

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