تيسلا تطلق ميزة “القيادة الذاتية”

بعد اعلان شركة تيسلا عن برنامج يهدف إلى السماح لسياراتها بقيادة نفسها، قالت هيئة تنظيم سلامة السيارات الأمريكية إنها تراقب عن كثب الإصدار وإنها مستعدة لحماية الجمهور من مخاطر السلامة.

وأصدرت تيسلا ليلة الثلاثاء نسخة تجريبية لما تسميه ترقية لبرنامج (القيادة الذاتية الكاملة) Full Self Driving إلى عدد غير معلوم من السائقين “الخبراء والحذرين”. وأثار الإصدار منشورات من المستلمين المتحمسين الذين نشروا مقاطع فيديو لسيارتهم وهي تسير بصورة مستقلة في شوارع المدينة ليلًا.

وخلال مكالمة الأرباح لشركة تيسلا يوم الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي (إيلون ماسك): إنه كان من المقرر إصدار التحديث الأخير على نطاق واسع بحلول نهاية العام الحالي، وذلك مع زيادة قوة النظام حيث جمع المزيد من البيانات.

وقالت (الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة) NHTSA في بيان: “لقد أُطلعت NHTSA على ميزة تيسلا الجديدة، التي تمثل توسيعًا لنظام مساعدة السائق الحالي”. وأضافت أنها ستراقب التقنية الجديدة من كثب، ولن تتردد في اتخاذ إجراءات لحماية الجمهور من المخاطر المفرطة على السلامة.

وقالت (الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة) في شهر تموز/ يوليو: إن فريق التحقيق الخاص بحوادث التصادم “نظر في 19 حادث تحطم لمركبات تيسلا حيث يُعتقد أن شكلًا من أشكال نظام مساعدة السائق المتقدم كان يعمل وقت وقوع الحادث”.

ولطالما وعد ماسك بتقديم خدمة القيادة الذاتية لسيارات الشركة، لكن فاته العديد من المواعيد النهائية التي حددها بنفسه.

ويقول الباحثون والمنظمون ومجموعات التأمين: إن القيادة الذاتية الحقيقية لا تزال بعيدة المنال لسنوات، ثم إنها أكثر تعقيدًا مما كانت الشركات تتوقعه قبل عدة سنوات. ولقد انتقدوا ترويج تيسلا لنظام (القيادة الآلية) شبه الآلي الحالي باعتباره مضللًا بصورة خطيرة.

ويمكن أن توفر أنظمة القيادة الآلية، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة المماثلة دعمًا لتوجيه عجلات القيادة، والفرملة، والتسارع في ظل ظروف محدودة، ويكون ذلك عامةً على الطرق السريعة.

ويصف موقع تيسلا إصدار البرنامج الجديد بأنه “توجيه آلي على شوارع المدينة” Autosteer on City Streets، قائلًا: إن النظام يتطلب إشرافًا نشطًا للسائق، ولا يجعل السيارة مستقلة تمامًا.

وقال ماسك يوم الخميس، إن مالكي سيارات تيسلا يمكنهم شراء “القيادة الذاتية الكاملة” مقابل 8,000 دولار على أمل الحصول على الترقية في نهاية المطاف، مع زيادة السعر بمقدار 2,000 دولار يوم الاثنين.