تيكتوك تستعد لطرح ألبوم يجمع الأعمال الأكثر تداولًا

تستعد شبكة تيك توك الاجتماعية الى إصدار ألبوم هذا الصيف يجمع عدداً من الأعمال الموسيقية الأكثر تداولاً عليها من تلك التي أطلقت من خلالها، وذلك بصيغتي القرص المضغوط (سي دي) والفينيل، حسب ما أعلنت المنصة.

وسيكون إصدار هذا الألبوم بموجب شراكة مع شركة “وورنر كلاسيكس” الخطوة الأولى لتيك توك في سوق الموسيقى التقليدية.

وستتوافر ستّ من أغنيات الألبوم المنفردة عبر منصات البث التدفقي اعتباراً من 8 تموز.

أما كامل الأغنيات الثماني عشرة في الألبوم الذي يحمل عنوان TikTok Classics : Meme and Viral Hits، فستتوافر في المتاجر وعلى المنصات اعتباراً من آب.

ويعرف مستخدمو أنستغرام جيداً هذه الأغنيات، ومنها مثلاً “نو روتس” لأليس ميرتون أو أغنية دانيلو ستانكوفيتش المترافقة مع عزف البيانو والتي بلغ عدد مشاهديها 3,4 مليون.

في السياق، اعتبرت “أليس ميرتون” في بيان أن “الاستماع إلى نو روتس في سياق موسيقي جديد أمر ملهم”. وأكدت أنها “متحمسة لهذا المشروع”.

ومن أبرز الأغنيات والمعزوفات في الألبوم “مانكيز سبينينج مانكيز” التي تتميز بحضور بارز للفلوت (27,1 مليون مشاهَدة حتى الآن)، و”ويليرمان سي شانتي” التي اجتاحت تيك توك في مطلع عام 2021 عندما صوّر ساعي البريد الأسكتلندي “نايثان إيفانز” نفسه وهو يغني هذه الأغنية الشعبية العائدة إلى القرن التاسع عشر.