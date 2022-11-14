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"تيك توك" تؤكد عدم مشاركة بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية

منذ ساعة واحدة
تطبيق تيكتوك

تطبيق تيكتوك

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عاد الجدل بشأن تطبيق “‏TikTok”‏ الشهير إلى الساحة في ظل استمرار الانتقادات ‏والشكوك حول تأمين بيانات المستخدمين بعيداً عن أعين الجهات الحكومية خاصة ‏الحكومة الصينية، حسبما نقلت CNBC.

وبعثت “‏TikTok”‏ برسالة طمأنة جديدة بقولها إن استخدامها للبيانات يتسق مع ‏ممارسات صناعة التواصل الاجتماعي، وتؤكد إدارتها بشكل آمن بما يتيح فقط ‏للمستخدمين المزيد من الخيارات.‏

وأفاد مسؤولون في “‏TikTok”‏ أن استخدام البيانات وجمع معلومات عن المستخدمين ليس ‏أمرا حصرياً عليهم، بل إنه أمر معتاد في الصناعة.‏

وأكدت “‏TikTok”‏ مجدداً على أن بيانات المستخدمين لا يتم الاحتفاظ بها في الصين، ‏بل في الولايات المتحدة، كما أن بيانات المستخدمين الأميركيين تدار داخل بنية ‏تحتية حوسبية تشغلها شركة ‏”Oracle‏” الأميركية، وفي سنغافورة أيضاً.‏

وأضافت الشركة المشغلة لتطبيق “‏TikTok‏” أنها تخطط للبدء في تخزين بيانات ‏المستخدمين الأوروبيين في أيرلندا من عام 2023.‏

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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