"تيك توك" تؤكد عدم مشاركة بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية

عاد الجدل بشأن تطبيق “TikTok” الشهير إلى الساحة في ظل استمرار الانتقادات والشكوك حول تأمين بيانات المستخدمين بعيداً عن أعين الجهات الحكومية خاصة الحكومة الصينية، حسبما نقلت CNBC.
وبعثت “TikTok” برسالة طمأنة جديدة بقولها إن استخدامها للبيانات يتسق مع ممارسات صناعة التواصل الاجتماعي، وتؤكد إدارتها بشكل آمن بما يتيح فقط للمستخدمين المزيد من الخيارات.
وأفاد مسؤولون في “TikTok” أن استخدام البيانات وجمع معلومات عن المستخدمين ليس أمرا حصرياً عليهم، بل إنه أمر معتاد في الصناعة.
وأكدت “TikTok” مجدداً على أن بيانات المستخدمين لا يتم الاحتفاظ بها في الصين، بل في الولايات المتحدة، كما أن بيانات المستخدمين الأميركيين تدار داخل بنية تحتية حوسبية تشغلها شركة ”Oracle” الأميركية، وفي سنغافورة أيضاً.
وأضافت الشركة المشغلة لتطبيق “TikTok” أنها تخطط للبدء في تخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين في أيرلندا من عام 2023.