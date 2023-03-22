تيك توك تطلق تحديثات على إرشادات المجتمع

، أعلنت تيك توك- منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا- عن إطلاق إرشادات جديدة في إطار التزامها المتواصل بدعم سلامة المجتمع.

والمجموعة الجديدة من الإرشادات، هي القواعد أو الإرشادات التي يجب الالتزام بها من قبل جميع المستخدمين على المنصة.

تهدف مبادئ المجتمع الخاصة بـ “تيك توك” إلى مساعدة المستخدمين ومجتمع المنصة ككل على فهم القرارات المتعلقة بكيفية عمل المنصة، والتي تهدف للحفاظ على تيك توك كمساحة آمنة للمستخدمين، حيث تتماشى تلك المبادئ مع التزام تيك توك بدعم حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الدولية. كما أن هذه المبادئ هي التي توجه قرارات تيك توك حول كيفية التعامل مع المحتوى، وذلك في إطار سعي المنصة لتنفيذ الإجراءات اللازمة بشكل عادل، وتحقق التوازن بين حرية التعبير ومنع الإضرار بأي شخص.

وفي هذا الإطار، قامت منصة تيك توك باستشارة أعضاء أكثر من 100 منظمة حول العالم بما في ذلك الرابطة الدولية لمنع الانتحار، وعلى المستوى الإقليمي، تعاونت المنصة مع المجلس الاستشاري للسلامة ومنظمة ‘SMEX’ بالإضافة إلى مجتمع “تيك توك”.

وذلك لكي تصل إلى نسخة أكثر شمولا من الإرشادات الجديدة، وبالفعل تمكنت مساهمات هذه المنظمات من دعم “تيك توك” في تطوير الأسس التي تتعامل من خلالها، والتعامل مع التحديات الجديدة والأضرار المحتملة التي يمكن أن تواجه المجتمع الرقمي، حيث تم إدخال تحديثات رئيسية على إرشادات تيك توك الجديدة، بما في ذلك:

• تطوير قواعد “تيك توك” للتعامل مع الوسائط الذكية والمحتوى الذي تم إنشاؤه أو تعديله باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

• إضافة “tribe” كإحدى الخصائص التي تساهم في حماية سياسات خطاب الكراهية والسلوك المتعلق به.

• توفير المزيد من المعلومات حول طريقة عمل المنصة بهدف دعم المشاركة المدنية ولتظل “تيك توك” منصة آمنًة وحياديًة ونزيهًة أثناء الانتخابات، بما في ذلك نهج “تيك توك” الخاص بالتعامل مع حسابات الحكومة والسياسيين والأحزاب السياسية.

ومن المقرر أن تدخل إرشادات المجتمع الجديدة حيز التنفيذ في 21 أبريل/ نيسان المقبل، وسوف تقدم المنصة تدريبًا إضافيًا للمشرفين خلال الأشهر القادمة، لمساعدتهم على تنفيذ هذه الإرشادات والمعايير بشكل فعال عند إطلاقها.

وقد جمعت منصة “تيك توك” كل القواعد والمعايير الجديدة في مكان واحد، وذلك حتى يتمكن صانعو المحتوى والباحثون في كل مكان من الحصول على المعلومات اللازمة حولها، ويتم حاليًا تنظيم هذه الإرشادات والمعايير في مجموعة من الأقسام المختلفة، مثل الصحة السلوكية والصحة العقلية وغيرها، حيث تقدم تيك توك شرحًا موجزًا لما هو ممنوع في كل قسم، ويتبع ذلك تفاصيل إضافية مثل التعريفات والإجراءات التي ستتخذها المنصة في حالة انتهاك تلك الإرشادات والمعايير.

وقد حددت “تيك توك” الركائز الأربعة التي يجب اتباعها، وهي:

• إزالة المحتوى المخالف.

• تخصيص محتوى للبالغين مقيد بالفئة العمرية، بحيث لا يشاهده سوى الأشخاص بعمر 18 عامًا أو أكبر، وحتى في تلك الحالة يجب أن يلتزم المحتوى بإرشادات مجتمع “تيك توك”.

• عدم التوصية بالمحتوى المخالف في صفحة .For You

• إتاحة الفرصة لمجتمع تيك توك للتحكم في تجربتهم الخاصة على المنصة من خلال مجموعة من الأدوات والموارد.

هذا وقد شملت التحديثات الجديدة على إرشادات مجتمع تيك توك سياسة الإنفاذ الخاصة بالمنصة من خلال:

• مشاركة المزيد من المعلومات حول الإجراءات التي تتخذها المنصة ضد الحسابات التي تنتهك قواعدها، وتم تحديثها في وقت سابق من هذا العام، وعدم السماح باستخدام حسابات متعددة لتجاوز قواعد المنصة عن قصد.

• تقديم شرح حول الاعتبارات التي يجب الاعتماد بها عند تطبيق قواعد المنصة بناءً على المصالح العامة، وطريقة التعامل مع المحتوى الذي ينتقد الشخصيات العامة.

• إضافة مزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام الملصقات التعريفية والتحذيرات ورسائل التنبيهات في “تيك توك”.

يأتي إطلاق التحديثات الجديدة للإرشادات والمعايير في إطار سعي تيك توك إلى تعزيز شفافيتها وإظهار قواعدها والتزامها بها. وذلك انطلاقا من إيمانها بأن الحفاظ على أمان الأفراد عبر الإنترنت يتطلب تعاون جماعي، لذلك فإن “تيك توك” ممتنه لجميع القائمين على المنصة ولجميع الخبراء الخارجيين الذين ساعدوا وما زالوا يساعدون تيك توك في تطوير الإرشادات والمعايير الخاصة بها، ومواجهة التهديدات المختلفة.

تؤمن “تيك توك” بأن كل فرد يستحق الشعور بالأمان عند استخدام الإنترنت، وأن الأمان هو مفتاح إطلاق العنان للخيال والتعبير الإبداعي. لذلك، فإنها تستثمر جهودها في الحفاظ على منصتها كمكان آمن للأفراد من جميع أنحاء العالم، ليتمكنوا من صناعة المحتوى ومواصلة الاستكشاف والتواصل بحرية.