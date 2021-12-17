تيك توك تكشف عن تطبيق مخصص لأجهزة ويندوز

كشفت تيك توك اليوم عن تطبيق جديد يعرف باسم تيك توك لايف ستوديو “TikTok Live Studio” وهو بمثابة تطبيق بث مباشر لأجهزة ويندوز، وهذا التطبيق حاليًا في مرحلته الاختبارية وهو مخصص تحديدًا لأجهزة الكمبيوتر بنظام الويندوز. عمومًا، سوف نتعرف أكثر في هذا المقال عن التطبيق الجديد .

ويعتبر هذا التطبيق بأنه مناسب لتقنيات بث مباشر لأجهزة ويندوز ويمكن الآن للمستخدمين تحميله وتثبتيه وتجربته على أجهزتهم. ومع تحميل وتثبيت التطبيق على الكمبيوتر الخاص بك، وعند تشغيله لأول مرة، ستحتاج إلى تسجيل الدخول بحسابك في تيك توك حتى تتمكن من البدء في البث.

ويُمكن تطبيق تيك توك لايف ستوديو الجديد المستخدمين من إمكانية عمل بث بشكل سريع. وأيضًا، يُسمح لأصحاب البث بإمكانية التواصل مع المشاهدين عبر المحادثة، ناهيك عن عمل بث مباشر بشكل تقليدي أو بث محتوى من جهاز كمبيوتر أو حتى هاتفك الذكي أو من جهاز ألعاب.

تيك توك لايف ستوديو

ويبدو من خطوة الكشف عن تيك توك لايف ستوديو أن الشركة ترغب في توفير منصة لجميع مستخدميها للقيام بالبث وتحديدًا صانعي المحتوى المشهورين، فبدلًا من استخدام تويتش أو مثلًا موقع يوتيوب، يمكن الآن البث مباشرة من تطبيق أو منصة TikTok Live Studio الجديدة.

الجدير بالذكر أن الشركة أشارت للمصدر بأن اختبار وتجربة هذا التطبيق لا يعني على الإطلاق إطلاقه قريبًا، حيث تقوم في أوقات كثيرة باختبار العديد من المزايا ومنها ما يتم إطلاقه ومنها يقتصر على مرحلة الاختبار.