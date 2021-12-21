تيك توك متهمة بانتهاك GPL عبر Live Studio

من المفترض أن يستخدم Live Studio، تطبيق البث المباشر الجديد لمنصة تيك توك لنظام التشغيل ويندوز، التعليمات البرمجية من برنامج البث المباشر المجاني OBS Studio.

ولن يمثل هذا عادةً مشكلة عند القيام به بشكل صحيح لأن OBS Studio مفتوح المصدر. ومع ذلك، فشلت تيك توك على ما يبدو في الالتزام بمتطلبات ترخيص OBS Studio.

وتم الكشف عن الموقف عبر تويتر بعد أن نشر المستخدم لقطات شاشة لما يبدو أنه تعليمات برمجية لبرنامج Live Studio.

ويزعم المبرمج الذي أخذ لقطات الشاشة في الأصل أن التطبيق هو نسخة فرعية غير قانونية من OBS Studio. كما يدعي أيضًا أن تيك توك استخدمت OBS Studio ومن ثم وضعت واجهة المستخدم الخاصة بها.

وكما يشير مستخدم آخر، إذا استفادت المنصة الصينية من التعليمات البرمجية لبرنامج OBS Studio، فإن المنصة مطالبة بجعل التعليمات البرمجية المصدرية متاحة للجمهور وفقًا للإصدار الثاني من رخصة GNU العمومية (GPL).

وإذا فشلت المنصة الصينية في القيام بذلك، فإن OBS Studio من المحتمل أن يتخذ إجراءات قانونية ضد المنصة.

وأكد بن توريل، مدير تطوير الأعمال في OBS Studio، أن فريقه قد وجد دليلًا واضحًا على هذه الانتهاكات. ولكن أشار إلى أن OBS Studio منفتح للعمل مع تيك توك.

وقال: لدينا التزام بالتعامل مع انتهاكات GPL بحسن نية، وفي حالة تيك توك نكون سعداء بوجود علاقة عمل ودية معها طالما أنها تمتثل للترخيص.

تطبيق تيك توك Live Studio ينتهك سياسة ترخيص OBS

تعرضت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا TMTG لمشكلة لسبب مماثل في شهر أكتوبر، حيث فشلت في إتاحة التعليمات البرمجية المصدرية لـ Truth، الشبكة الاجتماعية القادمة لدونالد ترامب، للجمهور بعد استخدام Mastodon المفتوح المصدر لبناء الموقع.

وبدأت تيك توك باختبار Live Studio مع مجموعة صغيرة من المستخدمين قبل أيام قليلة فقط. وفي حالته الحالية، يبدو أنه برنامج بث مجرد مع القدرة على السماح للمستخدمين بالبث المباشر، سواء من الكاميرا أو الهاتف أو اللعبة أو البرنامج.

ودخل OBS Studio في الشهر الماضي في جدل مع شركة Streamlabs. واعترف OBS Studio بأنه لم يمنح الإذن لشركة Streamlabs باستخدام اسم OBS Studio ضمن برامجها Streamlabs OBS. ولكن الشركة استخدمته.

وبعد أن هدد المشاهدون المشهورون بالتوقف عن استخدام Streamlabs OBS بسبب الموقف، وافقت الشركة على حذف OBS من اسم البرنامج.