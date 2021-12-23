الخميس 19 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 23 ديسمبر 2021 |
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تيك توك يحتل الصدارة في “أكثر المواقع دخولا” متغلبا على “غوغل”

منذ 20 دقيقة
تيك توك

تيك توك

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قالت وسائل إعلام أن شبكة “TikTok” الاجتماعية أصبحت الموقع الأكثر زيارة في عام 2021 ، متجاوزا “Google” الذي احتل الصدارة في عام 2020 .

ووفقا لصحيفة “وال ستريت جورنال” ، نقلا عن بيانات من Cloudflare، يأتي في الموقع الثاني هذا العام، موقع “غوغل” تلاه موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بحسب المواقع الأكثر دخولا.

واحتل “تيك توك”، وهو منصة عرض وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة، مركزا متقدما في وقت مبكر في فبراير من هذا العام، واحتل الصدارة إلى حد كبير منذ أغسطس العام الحالي.

في العام الماضي، كان “تيك توك” يحتل المرتبة السابعة في القائمة.

“TikTok” المعروف بالتيك توك، هو تطبيق لإنشاء وعرض مقاطع فيديو قصيرة، مملوك لشركة ByteDance الصينية. تم إصداره في عام 2018، وأصبح رائدا في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين ويكتسب حاليا شعبية في جميع أنحاء العالم.

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