تيك توك يضيف زر عدم الإعجاب على التعليقات

أعلن تطبيق ”تيك توك“، إضافة زر عدم الإعجاب على التعليقات المتاحة عبر مختلف الفيديوهات المتوافرة على المنصة.

وتأتي الميزة الجديدة من جانب التطبيق الصيني الشهير، لتوسع إمكانية قيام المستخدمين بالتعبير عن آرائهم بشأن المحتوى المنشور على متنها.

وكانت ”يوتيوب“ المنافسة الرئيسة لـ“تيك توك“ قامت من قبل بإخفاء عدد علامات عدم الإعجاب على الفيديوهات.

وأوضحت المنصة المملوكة لشركة ”غوغل“ خطوتها تلك ”بتجنب تعرض صناع المحتوى للإحباط من جانب الحملات المنظمة التي يتم شنها ضد بعضهم لإظهار الكراهية، وتصدير الصورة السلبية حول محتواهم“.

يذكر أن ميزة ”تيك توك“ الجديدة تأتي بعد وقت قصير من إعلان المنصة، بأنها تعمل على توفير العديد من الأدوات المختلفة التي تسمح لمستخدمها بالتعبير عن آرائهم، وإعطاء ردود فعل حول أشكال المحتوى التي يتم تناولها عبر الفيديوهات القصيرة.

وبحسب موقع ”تيك تايمز“ التقني، فإن ”المثير في الميزة الجديدة، أن المنصة لن تظهر عدد علامات عدم الإعجاب التي سيحصل عليها تعليق بعينه“.

وأشار الموقع إلى أن ”المنصة ستستفيد من هذا الزر بأن تجعل المستخدمين يعبرون عن وجهة نظرهم، وفي نفس الوقت ستقوم خورزميات المنصة بفهم طبيعة التعليقات ذات المحتوى الذي لا يلقى اهتمامًا من جانب المستخدمين أو يتضمن محتوى مزعجًا بالنسبة إليهم“.

يذكر أن ”تيك توك“ يتيح في الوقت الحالي للمستخدمين إمكانية التعبير عن آرائهم على مختلف المنشورات المتوافرة على المنصة من خلال نشر التعليقات أو الإبلاغ عن التعليقات المزعجة بالنسبة لهم.

كما يتيح الإبلاغ عن الفيديوهات بحيث تتم إعادة النظر في محتوها، وفي حال ثبتت مخالفتها لمعايير المنصة سيتم حذف المحتوى بشكل نهائي وتحذير ناشره.

وحرصت المنصة الصينية، خلال الفتره الماضية، على تقديم العديد من المزايا لمستخدميها، كي تتمكن من خوض منافسة قوية أمام مختلف المنصات، مثل: ”يوتيوب“ و“إنستغرام“.

ومن تلك الميزات، إتاحة إنشاء المستخدمين لشخصيات افتراضية ”Avatar“ يمكنها التفاعل بها على المنصة.

وكذلك السماح باستخدام أدوات تقلل من الوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصة ومتابعة استهلاكه لها على المدى الطويل.