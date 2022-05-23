تيك توك يمنح مستخدمي أجهزة ios ميزة جديدة

أعلن تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير “تيك توك”، عن إطلاق ميزة جديدة مخصصة لمستخدمي أنظمة iOS، وهي ميزة توفر أدوات جديدة لدعم المبدعين.

الميزة الجديدة، ستدعم المبدعين في إنشاء المحتوى المصور على التطبيق، وذلك بوضع علامة مباشرة على مقاطع الفيديو الخاصة بهم لاعتماد المقطع في الوصف الخاص بالمستخدم.

ويمكن استخدام أدوات التحديث الجديدة عن طريق الخطوات الآتية:

– تسجيل مقطع فيديو أو تحرير مقطع فيديو على تطبيق TikTok

– النقر على تبويب “video” في صفحة النشر

– عند الدخول إلى صفحة الفيديو يمكن للمستخدم تحديد مقطع الفيديو المفضل لديه، أو الذي تم نشره أو مشاركته، أو المقاطع التي تتضمن الصوتيات ذاتها.

– عند اختيار مقطع الفيديو سيتم إضافة علامة في التسمية التضويحية للإشارة إلى صاحب المقطع الأصلي.

تيك توك وكبار السن

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن كبار السن يستخدمون تطبيق “تيك توك”، بهدف تحدي الصورة النمطية المرسومة عنهم.

وحسب الدراسة، المقرر نشرها بمجلة “Gerontologist”، لجأ كبار السن إلى تطبيق يستخدمه مراهقون كُثر، لكسر الصورة النمطية بشأنهم، والخاصة بمعاناتهم من “رهاب التكنولوجيا”.

ووجدت الدراسة أعدادا متزايدة من الحسابات الخاصة بالمستخدمين، الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكبر، ولديهم ملايين المتابعين عبر “تيك توك”.