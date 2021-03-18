تيك توك ينافس منصات التواصل الاجتماعي بخاصية التراسل

يخطط تطبيق الفيديو الاجتماعي الشهير “تيك توك” بإطلاق خاصية للتراسل الجماعي هذا العام، مما سيضع التطبيق الصيني في منافسة مباشرة مع منصات تواصل اجتماعي منافسة مثل فيسبوك، وفق مصادر مطلعة.

وقال أحد المصادر إن التراسل الجماعي جزء من خطة شركة ”بايت دانس“ لتطوير ”تيك توك“ ليصبح ”تطبيقا أكثر تفاعلية اجتماعيا“.

وأصبحت هذه الخاصية متوفرة في (دوين) وهي النسخة الصينية من تيك توك منذ 2019.

ورفضت المصادر نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث للإعلام.

ومن المتوقع أن تسهم خاصية للدردشة الجماعية في زيادة استخدام التطبيق لمدة أطول.

ويتوسع ”تيك توك“، الذي يحظى بشعبية بين المراهقين والشبان، في البث المباشر والتجارة الإلكترونية والدردشة الجماعية مما سيتيح للشخصيات المؤثرة اجتماعيا التواصل بسهولة أكبر مع متابعيهم.

ولم ترد تيك توك على طلب من ”رويترز ”للتعليق.

وقال شخص آخر إن بايت دانس أجرت نقاشات داخلية في العام الماضي بشأن تقديم ميزة الدردشة الجماعية لكنها أحجمت عن إجراء تحديثات كثيرة بعدما تعرض التطبيق للهجوم من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحظرته الهند.

وأضاف المصدر أنه ”يجري حاليا تقييم موعد وأماكن طرح خاصية الدردشة الجماعية على تيك توك“.