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"تيك توك" يوفر فرص عمل ويساعد المستخدمين على كسب المهارات

10 - أبريل - 2021
تيك توك

تيك توك

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يتخذ تطبيق مشاركة الفيديو الشهير ”تيك توك“ خطوة كبيرة نحو جعل المنصة أكثر إفادة. ووفقا لأحدث التقارير، فقد أصبح التطبيق يوفر فرص عمل للباحثين الآن، كما يقدم مشورات مهنية.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت الشركات أيضا في التوظيف من خلال ”تيك توك“، إذ يأمل التطبيق في مساعدة المزيد من المستخدمين على اكتساب معرفة ومهارات جديدة على المنصة.

ووفقا لـ“تيك توك“ فقد بدأت المزيد من الشركات أيضا في التوظيف من خلال التطبيق، بعد إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وهاشتاغ جديد للتوظيف.

وفي العام الماضي، تلقت HBO، وهي شبكة تلفزيونية أمريكية معروفة، 300 طلب للحصول على تدريب صيفي من خلال هاشتاغ #HBOMaxsummerintern.

وظل هذا التطبيق لفترة طويلة، مجرد منصة للتواصل مع الآخرين ولكسب المزيد من الأموال من خلال الترفيه، وهذا هو بالضبط سبب انتشار التطبيق بين المراهقين. ومؤخرا، بدأت الأمور في التحسن قليلا باستخدام التطبيق لشيء أكثر إيجابية.

وبدأ الأشخاص في العثور على وظائف والحصول على المشورات المهنية من خلال التطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن تيك توك لن يسمح بمحو هويته الأصلية، لكنه سيخلق وسيلة ودية لمساعدة الشركات في التوظيف.

ويعد هذا التطبيق حاليا أحد أكثر التطبيقات تنزيلا في العالم، ويحتوي على أكثر من 600 مليون مستخدم نشط شهريا.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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