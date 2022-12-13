تيلغرام يتفوق على واتساب بميزات جديدة

يعد تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شعبية في العالم، إلا أنّ تطبيق تلغرام يعتبر منافسًا قويًّا للواتساب، وذلك كونه يطرح من فترة إلى أخرى مجموعة من المميزات الجديدة التي تمنحه التفوق على العديد من تطبيقات المراسلة الأخرى وتحديدًا الواتساب.

الميزات الجديدة لتيلغرام:-

بحسب ما ورد عن موقع Engadget الإلكتروني والمتخصص في تغطية الأخبار التقنية كالأجهزة الإلكترونية وغيرها سنتعرف على أهم هذه المميزات الجديدة والتي تم طرحها على تيلغرام:

1/ لا حاجة لبطاقة SIM للتسجيل في تيلغرام

يتيح تيلغرام للمستخدمين خيار تسجيل الدخول بدون بطاقة SIM، وتسجيل الدخول باستخدام أرقام مجهولة مدعومة من blockchain ومتاحة على منصة Fragment.

2/ سهولة حذف الدردشات

سيتمكن المستخدمون من ضبط مؤقت الحذف التلقائي العام لإزالة الرسائل تلقائيًّا في جميع الدردشات الجديدة. وبحسب الشركة سيتم تطبيق المؤقت تلقائيًّا على جميع المحادثات الجديدة للمستخدم مع الأشخاص الأخرين، بغض النظر عمن بدأها، وعلى جميع المجموعات الجديدة التي تنشئها.

3/ ميزات جديدة للموضوعات

وأيضًا أوضح تيلغرام أنّ ميزة “الموضوعات” متاحة الآن لمجموعات تضم 100 عضو أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك يمكن للمجموعات الآن أن تحتوي على ما يصل إلى 5 موضوعات مثبتة، ويدعم كل موضوع عددًا غير محدود من الرسائل المثبتة.

ad

4/ وضع جديد لمكافحة البريد العشوائي والاحتيال

يمكن لمديري المجموعات التي تضم أكثر من 200 عضو اختيار ضمان أمان المستخدم وخصوصيته من خلال تشغيل الوضع الدفاعي الجديد لمرشحات البريد العشوائي الآلية.

5/ رموز QR المؤقتة

يمكن لمستخدمي تيلغرام الآن إنشاء رمز QR مؤقت إذا لم يكن لدى المستخدم اسم مستخدم ولا يريد الكشف عن رقم هاتفه للآخرين. وسيسمح مسح الرمز للأشخاص بإضافة المستخدم للتطبيق على الفور كجهة اتصال دون معرفة رقم هاتفه.

6/ البحث عن الرموز التعبيرية على نظام iOS

كما يمكن لمستخدمي تيلغرام على أجهزة آيفون استخدام بحث إيموجي الذي كان متاحًا على أندرويد باستخدام كلمات رئيسية بلغات متعددة للعثور على الرموز التعبيرية المثالية، بما في ذلك تلك الموجودة في الحزم المخصصة.

7/ التحقق من مساحة التخزين التفصيلية لمستخدمي أندرويد

أعادت تيليجرام تصميم صفحة استخدام التخزين على أندرويد وهي تُظهر الآن مقدار المساحة التي تستخدمها كل دردشة على الجهاز.

8/ المزيد من الرموز التعبيرية المخصصة

أضاف تيلغرام 10 حزم رموز تعبيرية مخصصة أخرى. وهي متاحة لمستخدمي تيلغرام بريميوم فقط.

ميزات سابقة

تجدر الإشارة إلى أنّ تطبيق تيلغرام كان قد طرح في 2020 خمس ميزات أخرى جعلته أيضًا متفوقًا على الواتساب، وهي:

1/ إمكانية تعديل الرسائل المرسلة

2/ الإشعارات الذكية

3/ أذونات المجموعة