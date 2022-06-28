تينسنت الصينية تدخل على خط تجهيز السيارات الكهربائية

كشفت شركة تينسنت الصينية عن نيتها للتوجه لبيع التكنولوجيا التي تساعد شركات صناعة السيارات الأجنبية الراغبة ببيع السيارات في سوق السيارات الكهربائية في الصين.

وليس لدى الشركة خطط لتصبح صانع سيارات. ولكن تريد دعم شركات صناعة السيارات لتصنيع سيارات عالية الجودة، وتعزيز التسويق وكفاءة إدارة المؤسسات، وتحسين تجربة التنقل.

وقال نائب رئيس قسم التنقل الذكي في الشركة، الذي يعد جزء من مجموعة الصناعة السحابية والذكية: تعمل بي إم دبليو وبعض شركات صناعة السيارات الأمريكية مع تينسنت.

وفي خطوة تهدف إلى المساعدة في تعزيز استراتيجيتها الدولية، أطلقت الشركة منتجًا جديدًا للحوسبة السحابية لشركات صناعة السيارات يسمى سحابة السيارات الذكية من تينسنت.

ويغطي الحل السحابي الشامل المصمم خصيصًا لصناعة السيارات الذكية – المتاح أيضًا لشركات صناعة السيارات المحلية – جميع الجوانب التكنولوجية للسيارة الكهربائية.

وتتراوح هذه الميزات من تخزين البيانات بطريقة محسّنة وتدريب أنظمة القيادة الذاتية إلى منح السائقين إمكانية الوصول إلى تطبيقات الشركة للوسائط الاجتماعية والخرائط.

وقد تكون واجهة المستخدم نقطة بيع للسائقين في الصين بالنظر إلى كيفية سيطرة الشركة على مجموعة من أفضل تطبيقات الترفيه عبر الإنترنت في الصين.

ولعبت الشركة دور فيسبوك في الصين من خلال تطبيق WeChat للتراسل والمدفوعات والتواصل الاجتماعي.

وتمتلك الشركة تطبيقات أخرى أيضًا في مجال الترفيه مثل QQ Music، وهو أحد التطبيقين الرئيسيين الشبيهين بسبوتيفاي في الصين.

كما أنها تمتلك تطبيق Video الذي يقدم محتوى عند الطلب بما في ذلك عروض الواقع والمسلسلات المتحركة. بالإضافة إلى الألعاب المحمولة الشهيرة مثل Honor of Kings. ويعد تطبيقها للخرائط ثالث أكثر تطبيقات الخرائط شهرة في متجر تطبيقات آبل في الصين.

وتحتاج جميع السيارات التي تسمح للركاب أو السائقين بالوصول إلى تطبيقات تينسنت من منصات السيارة إلى اتفاق مع تينسنت.

وبدأت تلك الشراكات على مستوى التطبيقات في عام 2018، في نفس الوقت تقريبًا بدأت شركة تينسنت السحابية العمل مع صانعي السيارات لخدمات القيادة الذاتية.

تينسنت تستخدم تقنيتها السحابية لمساعدة صانعي السيارات

يراهن اللاعبون في صناعة السيارات في الصين بشكل متزايد على أن السائقين المحليين يرغبون بالمزيد من ميزات القيادة الذاتية.

وجاءت نسبة 23٪ من السيارات الجديدة المباعة في الصين في الربع الأول بمستوى محدود من القيادة المساعدة. ويشار إليها باسم المستوى 2 في نظام تصنيف القيادة الذاتية.

ومع الإعلان عن منتج الحوسبة السحابية الجديد، فإن شركات السيارات الأجنبية يمكنها تطوير سيارات مزودة بميزات الملاحة والقيادة المساعدة المخصصة للطرق والتضاريس في الصين.

وقالت الشركة: نقدم خدمة السحابة لتخزين البيانات. كما نقدم نظامًا بيئيًا كاملاً. ويشمل هذا النظام البيئي خدماتنا ومحتوياتنا، كما يشمل أيضًا خدمات شركائنا.

وتشارك تينسنت مع ما يقرب من 40 علامة تجارية للسيارات، وتغطي 120 موديل من السيارات. كما هناك محادثات شراكة مع الشركات الألمانية واليابانية.

وتمثل الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، التي ارتفعت فيها مبيعات السيارات الكهربائية. وساعد الدعم الحكومي في تعزيز النمو في الصناعة.

كما تعمل الحكومة على تسهيل حصول السائقين على لوحات ترخيص للسيارات العاملة بالكهرباء أكثر من الوقود.

وبخلاف تيسلا، سيطرت العلامات التجارية المحلية على فئة السيارات الجديدة، التي تشمل السيارات الهجينة والبطارية.

كما تمثل الصين أكبر سوق منفردة لعملاقة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن. وتهدف فولكس فاجن أن تمثل السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية نصف مبيعاتها بحلول عام 2030.