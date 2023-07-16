"ثريدز" ممنوع على المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي!

كشفت شركة ميتا عن عزمها حجب تطبيقها الجديد “ثريدز” Threads عن كافة المستخدمين المتواجدين ضمن الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت ميتا أن المستخدمين لن يتمكنوا من استخدام تطبيقها الثوري الجديد حتى لو استخدموا تطبيقات VPN من أجل تجاوز الحجب

وكانت ميتا قد أطلقت تطبيق “ثريدز” Threads في وقتٍ سابق، إلا أنه ليس متاحًا داخل دول الاتحاد الأوروبي، بسبب أمور متعلقة بالخصوصية واستخدام بيانات المستخدمين.

وقالت شركة ميتا في تصريحات لموقع TechCrunch التقني: “إن تطبيق “ثريدز” Threads ليس متاحًا في معظم الدول داخل أوروبا، وقد اتخذنا إجراءات إضافية لمنع المستخدمين المقيمين فيها من الوصول إلى التطبيق في الوقت الراهن”.

وأكدت الشركة أهمية السوق الأوروبية بالنسبة لها، وقالت إنها تتمنى إتاحة التطبيق هناك في المستقبل.

واشتكى بعض المستخدمين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي من عدم قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم حتى عند استخدام طرق بديلة مثل تطبيقات VPN.

واعتمد الكثير من المستخدمين داخل دول الاتحاد الأوروبي على تطبيقات VPN من أجل تغيير الموقع الجغرافي الخاص بأجهزتهم، حتى يتمكنوا من الوصول إلى التطبيق.

يذكر أن تطبيق Threads يتتبع المستخدمين بشكل مكثف، ووفقًا لسياسة الخصوصية المنشورة وصفحة التطبيق على متجر تطبيقات آبل “آب ستور”، فإن التطبيق قد يجمع مجموعة واسعة من البيانات الشخصية، ومنها معلومات حساسة للغاية مثل البيانات الصحية والمالية، والموقع الدقيق، وسجلّ التصفح، وجهات الاتصال، وسجلّ البحث، وغيرها.

وتمثل سياسة جمع البيانات على نطاق واسع تحديات قانونية وتنظيمية لشركة ميتا في الاتحاد الأوروبي، وستكون شركة ميتا ملزمة بتقديم أساس قانوني صالح يتماشى مع قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي عند إطلاق التطبيق.