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ثغرات تهدد المحادثات والصور في “واتساب”

منذ 8 ساعات
واتساب

واتساب

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حذر تقرير إخباري، نشرته مجلة ”وول ستريت جورنال“، اليوم الأربعاء، من وجود ”خلل تقني خطير“ يمكن أن يعرض الرسائل الشخصية المرسلة في تطبيق واتسآب الشهير إلى الاختراق، كما يمكن أن يعرض الصور والفيديوهات المرسلة عبر الرسائل إلى الوصول إلى أشخاص غير مرغوب فيهم.

وقال التقرير، الذياليوم، إن الخلل يظهر حينما يقوم المستخدم بنقل حسابه من هاتف iPhone إلى آخر، إذ يعرض التطبيق خيارًا لنقل البيانات والمحادثات عبر تحميلها إلى iCloud، وهي خدمة الحوسبة السحابية التي تسمح للمستخدمين بتخزين ملفاتهم في الفضاء الإلكتروني.

وبحسب المجلة، هذه النسخ الاحتياطية ليست محمية بالتشفير الذي يستخدمه واتسآب، مما يجعل منها ثغرة في مجالي الأمن والخصوصية، لافتة إلى أن تطبيقي Signal و iMessage قاما بتأمين هذه الثغرة.

وأوضحت ”فوربس“ أن هناك ثغرة ثانية تم الكشف عنها من خلال تحديث واتس آب الجديد، الذي يسمح للمرسلين بحذف رسائلهم بعد مدة معينة من إرسالها، والثغرة تتمثل بخيار الحفظ التلقائي للصور والبيانات، الذي يمكن المستلم من حفظ الصور والفيديوهات، حتى لو اختار الحذف التلقائي للرسائل، مما يضعف أهمية التحديث.

ولا يزال بإمكان مستخدمي واتسآب التقاط صور للشاشة وتحميل الملفات من المحادثات بدون إشعار الطرف الآخر، كما أن خاصية الحفظ التلقائي للصور تؤثر على المستخدمين أيضًا، الذين يمكن أن يتعرضوا للاختراق في حال إرسال صورة ”ملغمة“ بفيروس أو برمجيات خبيثة، بحسب “ارم نيوز”.

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