ثلاثة في واحد.. تويتر تختبر ميزة جديدة

في ميزة قد تحدث نقلة في التغريد على تويتر، تختبر منصة للتواصل الاجتماعي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرفاق وسائط بتنسيقات متعددة بتغريدة واحدة.

الميزة الجديدة من منصة تويتر تتيح للمستخدم إضافة صورة وفيديو وGIF إلى تغريدة واحدة.

ويعرف عن تويتر أنها دعمت حتى الآن وجود نوع واحد فقط من الوسائط المرفقة، حيث يمكن إرفاق 4 صور مثلا، ولم تكن هناك طريقة لإرفاق أكثر من مقطع فيديو واحد أو ملف GIF أو مزجها مع الصور.

مع هذا التحديث، لا يزال الحد الأقصى لأربعة أشكال من الوسائط موجودا ولكن يمكن الآن الحصول على أي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF داخل تلك الفتحات الأربع.

وقالت شركة Twitter، “نحن نختبر ميزة جديدة مع حسابات محددة لفترة محدودة تسمح للأشخاص بمزج ما يصل إلى 4 أصول وسائط في تغريدة واحدة، بعض النظر عن التنسيق”.

وأضافت “نرى أن الأشخاص يجرون المزيد من المحادثات المرئية على Twitter ويستخدمون الصور وGIFS ومقاطع الفيديو لجعل هذه المحادثات أكثر إثارة، ومن خلال هذا الاختبار، نأمل في معرفة كيفية دمج الأشخاص لتنسيقات الوسائط المختلفة هذه للتعبير عن أنفسهم بشكل أكثر إبداعًا على Twitter بما يتجاوز 280 حرفًا”، وفقا لـ”gsmarena”.

وكما هو معتاد في اختبارات Twitte ، ستكون الميزة متاحة فقط لحسابات مختارة في مناطق محددة، ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن موعد طرح الميزة للجميع.

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أعلن في أبريل/نيسان نيته شراء شبكة التواصل الاجتماعي بسعر 44 مليار دولار لكنه أكد مطلع يوليو/تموز أنه وضع حدا للاتفاق بحجة أن الشركة ومقرها في سان فرانسيسكو قد تكون كذبت حول نسبة الحسابات الآلية والرسائل التطفلية على المنصة.

ورفعت تويتر شكوى في 12 يوليو/تموز أمام محكمة في ديلاوير في جنوب شرق الولايات المتحدة لإرغام أغنى أغنياء في العالم على الالتزام بالشراء.

وتسعى شبكة التواصل الاجتماعي إلى دفع ماسك إلى احترام اتفاق الشراء أو الحصول على تعويضات على فسخه تقدر بمليار دولار.

وكان ماسك تعهد شراء سهم تويتر بسعر 54,20 دولارا.

إلا أن التراجع العام في الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة وانهيار عائدات الاعلانات في شبكة التواصل الاجتماعي هذه والانتقادات العلنية التي طالت ماسك أدت إلى تراجع كبير في سعر السهم ليصل إلى حدود 32 دولارا في 11 يوليو/تموز عشية التقدم بالشكوى ضد ماسك. وتم التداول بسهم تويتر الجمعة بسعر 41.61 دولار.