ثوران بركان تحت الماء.. وتحذيرات من تسونامي محتمل

حذرت سلطات فانواتو، الأربعاء، السفن والطائرات بضرورة تجنب منطقة ثوران بركان تحت الماء، الأربعاء، بعدما بدأ بقذف الرماد في عنان السماء.

وقال ريكاردو وليام من دائرة الأرصاد الجوية والمخاطر الجغرافية في الدولة الجزيرة لوكالة فرانس برس “نطلب من السكان المحليين الحذر من أي انفجارات قوية لأنها لا تزال مستمرة”.

وتم تحديد “منطقة خطر” بشعاع 10 كيلومترات حول بركان “إيست إيبي” تحت الماء الذي يقع على بعد 68 كيلومترا من العاصمة بورت فيلا.

وبعد ورود تقارير عن رصد أبخرة فوق الموقع، أخذ البركان الغائص بقذف الرماد حتى ارتفاع 100 متر في وقت مبكر الأربعاء 1\2\2023.

A submarine volcano located between the islands of Epi and Paama has awoken. Ships are being re-routed and the local population is on alert. pic.twitter.com/vbHCLys3Bt

— Dan McGarry (@dailypostdan) February 1, 2023