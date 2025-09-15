خبر هام ولافت لمستثمري العملات الرقمية في الولايات المتحدة!

أشار بول أتكينز، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، إلى تحول الوكالة عن سياسة “التنفيذ أولاً” التي اتبعت خلال عهد غاري غينسلر، لتتبنى نهجاً يسمح بإشعارات أولية قبل أي إجراءات تنفيذية ضد شركات الكريبتو.

وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نُشرت الاثنين، أوضح أتكينز أن شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة يمكنها الآن توقع تلقي إشعار تمهيدي بشأن أي مخالفة تقنية قبل بدء أي إجراءات قانونية. وقال: “لا يمكنك أن تقتحم أبوابهم فجأة وتقول: لقد قبضنا عليكم وأنتم ترتكبون مخالفة. الآن، تتلقى الشركات أولاً إشعاراً تمهيدياً.”

وتأتي تصريحات أتكينز كتحول واضح عن أسلوب غينسلر المكثف في الإنفاذ، الذي واجه انتقادات واسعة لاعتماده على “التنظيم عبر الإنفاذ”، بما في ذلك رفع دعاوى ضد شركات كبرى مثل Ripple Labs عام 2020، وTerraform Labs في 2022، بالإضافة إلى منصات التداول Binance وCoinbase وKraken في 2023، ما كلف الصناعة مليارات الدولارات كرسوم قانونية.

وأكد أتكينز أن سياسة الهيئة الجديدة ستتيح فترة تصل إلى ستة أشهر قبل اتخاذ أي إجراء ضد الشركات، مشيراً إلى أن الإجراءات السابقة “لم تكن تستند إلى سوابق أو قابلية التنبؤ، وكانوا يطلقون النار أولاً ثم يطرحون الأسئلة لاحقاً.”

ونفى أتكينز أيضاً تصريحات غينسلر السابقة التي اعتبرت معظم العملات المشفرة أوراقاً مالية، مشيراً إلى أن معظم التوكنات لا تخضع لقوانين الأوراق المالية. وأضاف أنه يعتزم دعم تداول الإصدارات المرمّزة للأسهم والسندات بنفس الحقوق القانونية للأصول التقليدية.

ومنذ تصديق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين أتكينز في 9 أبريل، أسست الهيئة فريق عمل مختص بالكريبتو للتشاور مع القطاع حول اللوائح التنظيمية، وأسقطت عدة تحقيقات وإجراءات تنفيذية كانت قد بدأت في عهد غينسلر.