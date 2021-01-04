جبل رئيسي في جبال الألب مهدد بالانهيار في أي لحظة

يواجه أحد جبال الألب خطر الانهيار ما ينذر بكارثة خطيرة على وشك الحصول، ونشر في هذا السياق موقع “اكسبرس” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه …

حذر الباحثون من أن جبلاً رئيسياً في جبال الألب معرض لخطر الانهيار ،وذكروا أنه سيؤدي إلى انهيار أرضي كبير عندما يحدث ذلك.

يظهر جبل Hochvogel ، الموجود على الحدود بين ألمانيا والنمسا، شقوقاً ضخمة، ويحذر العلماء من أنها مسألة وقت فقط قبل أن ينهار. ويظهر كسر ضخم يخترق القمة التي يبلغ ارتفاعها 2,592 متراً ، والتي لا تزال متقطعة. وفقاً لباحثين من مركز Gfz Helmholtz Potsdam، يتم تقطيع الجبل حالياً بكسر بعرض خمسة أمتار، والذي يمتد لأكثر من 30 متراً.

لقد انشق الجبل بالفعل بعدة أمتار ، وفي يوم من الأيام سوف ينهار.

عندما يفعل ذلك سيطلق سيلاً من 260,000 متر مكعب من حطام الحجر الجيري – الذي سيزن تقريباً ما يوازي 260 منزلاً عائلياً.

سيسقط الحطام في وادي هورنباخ في النمسا- وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.

وضع علماء من مركز هيلمهولتز بوتسدام-مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ) والجامعة التقنية في ميونيخ (TUM) أجهزة استشعار زلزالية حول المنطقة على أمل الحصول على إشارة عن الوقت الذي قد ينهار فيه.

وقال بيان صادر عن GFZ: “تسجل الأجهزة الاهتزاز الدقيق للذروة: على غرار السلسلة التي يتم سحبها أكثر أو أقل، تتغير درجة القمة عندما تصبح متوترة، وهو تأثير يسمح برؤية فريدة لمرحلة التحضير لانشقاق شريحة صخرية قادمة.

“وبالتالي، يجب أن يصبح التحذير في الوقت المناسب ممكناً – حتى لو لم يتم تهديد المساكن البشرية مباشرة في هذا الموقع.”

خلال صيف عام 2018 ، تمكن العلماء من قياس وتسجيل “نمط تردد متكرر يشبه سن المنشار”.

على مدار خمسة إلى سبعة أيام، ارتفع تردد الصوت من 26 إلى 29 هيرتز، قبل أن ينخفض إلى 26 هيرتز.

كانت الزيادة في التردد ناتجة عن زيادة الضغط في كتلة الصخور.

مع انخفاض التردد، سجلت أجهزة الاستشعار زيادة معدل إشارات صدع الصخور، مما يدل على أن الصخور تتكسر وتتفكك.

وتابع البيان: “هذه الزيادة الدورية وانخفاض الضغط عن طريق الحركة المتشنجة تسمى أيضا ًحركة انزلاق العصا. إنها مقدمة نموذجية للحركات الجماعية الكبيرة”.

“العامل الحاسم هنا هو أنه كلما اقترب هذا الحدث، كلما أصبحت الدورات المرصودة أقصر، مما يجعلها مؤشراً مهماً للمخاطر.”

وقال مايكل ديتز، باحث الدكتوراه في قسم الجيومورفولوجيا في GFZ: “بمساعدة النهج الزلزالي ، يمكننا الآن لأول مرة الشعور وتسجيل ومعالجة هذه الظاهرة الدورية بشكل مستمر وتقريباً في الوقت الحقيقي.

“لقد تمكنا حالياً من إثبات المفهوم، إذا جاز التعبير، والآن يجب تكرار النتائج في مكان آخر.”