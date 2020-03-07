تكنولوجيا وعلوم

جديد أبل .. خاتم ذكي بمواصفات متطورة

تعمل شركة أبل على تصميم خاتم ذكي، تشبه مزاياه ساعة أبل، باستثناء أنه سيتم لبسه في الإصبع بدلا من المعصم.

موقع “أبل إنسايدر” رصد براءة اختراع لـ “خاتم قابل للتمدد” ممنوحة لشركة أبل، ما يرجح أن أبل ستصدر خاتما ذكيا.

وبحسب التصميمات المنشورة، فإن الخاتم سيكون قابلا للتمدد بحيث بشبه الأنبوب، حيث سيكون بمقدوره العمل كجهاز استشعار أو شاشة قابلة للطي.

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يذكر أن في حال إصدار أبل لهذا الخاتم، فلن تكون أبل هي الشركة الأولى التي تفعل ذلك، حيث سبقتها شركة أمازون بخاتم “إيكو لووب”، والذي يمكن للمستخدم توجيه أوامر إليه.

لكن يمكن لتصميم أبل أن يكون مختلفا عن “إيكو لووب”، حيث سيتمدد الأول على إصبع المستخدم، وقد يعني ذلك إمكانية التحكم عن بعد بأجهزة أبل أخرى.

ومن المقرر أن تصدر أبل جهاز أيفون 12 في حفلها السنوي المقرر إقامته في سبتمبر 2020، والذي تكشف فيه أبل عن آخر إكسسواراتها والتي يتوقع أن يكون الخاتم من بينها.

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