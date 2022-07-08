جديد أبل.. ساعة رياضية ذكية بأكبر شاشة حتى الآن

تواصل شركة “أبل” إصدار منتجاتها المميزة التي تجذب شريحةً كبيرة من عشّاق التكنولوجيا حول العالم.

في هذا الاطار، تعتزم أبل إطلاق ساعة رياضية ذكية جديدة بأكبر شاشة حتى الآن، لعشاق منتجات الشركة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة، أنّ مساحة شاشة الساعة الجديدة أكبر بنحو 7% أكبر من أضخم ساعة طرحتها أبل في السوق حتى الآن، وتأتي مع بطارية ذات حجم أكبر، وتغلفها طبقة خارجية معدنية متينة لتلبية احتياجات ممارسي الرياضات الخطيرة.

وتخطط أبل أيضا لإطلاق مميزات جديدة للياقة البدنية تتماشى مع المنتج الجديد، منها متابعة التدريب على رياضات متعددة، وتحسين أداة متابعة شدة التمرينات، كما تنوي كشف الستار عن طرازين آخرين من الساعات خلال العام الجاري.

كذلك، ستحصل النسخة القوية الجديدة من ساعة أبل على شاشة بقياس 2 بوصة تقريبًا، بينما ستحافظ Apple Watch Series 8 القياسية الجديدة على حجم شاشة بقياس 1.9 بوصة وهو نفس الحجم للنسخة الحالية من ساعة أبل Apple Watch Series 7.

ومن المتوقع أن الإصدارات الجديدة مصممة للتنافس مع الساعات الذكية التي تقدمها جارمن وغوغل وسامسونغ، طبقا لبلومبرج.

ستحتوي الشاشة الأكبر في طراز الساعة الرياضية القوية، والتي من المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا العام مع الطرازين الآخرين، على مساحة شاشة أكبر بنسبة 7٪ من ساعة Apple Watch الحالية. وستبلغ دقة الشاشة حوالي 410 بكسل × 502 بكسل وتحتفظ بنفس الحدة الكلية مثل الطرز الحالية.

ويمكن أن تستخدم أبل مساحة الشاشة الأكبر لإظهار المزيد من مقاييس اللياقة أو المعلومات على وجوه الساعة في وقت واحد. وأضافت الشركة العديد من ميزات اللياقة الجديدة في watchOS 9، بما في ذلك التدريبات متعددة الرياضات وتحسين تتبع الكثافة أثناء ممارسة التمارين.

وصدرت Apple Watch لأول مرة في عام 2015 ، وأصبحت جزءًا أساسيًا من تشكيلة أجهزة Apple. يتم تضمين طرازات الساعات في قسم الأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والإكسسوارات، والذي حقق 38.4 مليار دولار – أو 10٪ من إجمالي إيرادات الشركة – في السنة المالية الماضية. لكن الساعات الذكية وأجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء هي أسواق مزدحمة وتتنافس Apple مع منتجات من أمثال Fitbit و Samsung Electronics Co.

مثل ساعة apple Series 8 القياسية، ستتمتع الساعة الجديدة الأكثر ثباتًا بالقدرة على قياس درجة حرارة جسم المستخدم لاكتشاف الحمى. سيؤدي أيضًا إلى تحسين مقاييس التتبع مثل الارتفاع أثناء تمارين المشي لمسافات طويلة والبيانات أثناء السباحة.

كما ستستخدم جميع ساعات Apple الجديدة معالج S8 بأداء مشابه لشريحة S7 في Apple Watch Series 7، والتي كانت على قدم المساواة مع S6 في Apple Watch Series 6 منذ عامين. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تحتفظ فيها الشركة بنفس الأداء العام في Apple Watch لثلاثة أجيال متتالية.