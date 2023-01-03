جديد أبل في عام 2023

تستعد شركة آبل لإطلاق العديد من الأجهزة خلال العام الجديد، وينتظر عشاق أبل عام حافل بالطرح خلال عام 2023 الجاري، بما تشير له التوقعات، من وصول أجهزة جديدة كليا تقدمها أبل لعملائها.

وبحسب موقع “ماك رومرز” الرائد بأخبار أبل، فإن العام الجديد، قد يشهد التسلسل الزمني التالي من الطرح، لهذه الأجهزة الجديدة من أبل.

نظارات الواقع الافتراضي

تقول التنبؤات إن 2023، سيشهد دخول أبل مجال النظارات القابلة للارتداء المخصصة لاستكشاف الواقع الافتراضي.

في حالة تحقق ذلك، ستكون المرة الأولى التي تطرح بها أبل منتج جديد كليا منذ طرحها لساعتها الذكية للمرة الأولى عام 2015.

هذه النظارات الجديدة من المتوقع أن تطرح بقيمة حوالي 3000 دولار للوحدة والكشف عنها يتوقع أن يكون في وقت مبكر من العام ما بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، بالتزامن مع مؤتمرها السنوي للمطورين.

آيفون 15

المؤتمر الرئيسي لأبل من كل عام الذي يقام في شهر سبتمبر/أيلول، من المنتظر أن يكون المؤتمر الذي سيشهد طرح الجيل الجديد من هواتف آيفون، آيفون 15 وآيفون 15 برو.

كالعادة الهاتف ستقدمه أبل مع مجموعة جديدة من الميزات والقدرات، للحفاظ على مكانته من بين أهم إصدارات الهواتف الذكية في العالم.

ماك برو

ضمن تنبؤات الطرح لعام 2023 من شركة أبل، من المتوقع أن تقدم أبل نسخة جديدة من أجهزة الحاسوب ماك بور، في النصف الأول من عام 2023.

ستكون هذه هي النسخة الأحدث التي تقدم من هذا الجهاز، منذ آخر تحديث له في عام 2019.

ماك بوك برو

خلال النصف الأول من عام 2023 أيضا، من المتوقع أن تقدم أبل نسختين بقياس 14 بوصة و16 بوصة من أجهزة الحاسوب الشخصي ماك بوك برو.

مع احتمالات تقديم نسخة بقياس 15 بوصة من جهاز ماك بوك إير، ولكن في فترة الربيع أو في مرحلة متأخرة من عام 2023.