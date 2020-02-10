جديد أبل.. هاتف آيفون “رخيص” بمواصفات عالية

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أكدت موقع تقني شائعات بأن شركة أبل تنوي طرح هاتف آيفون منخفض التكلفة بسعر 399 دولارا.

ورجح موقع “فاست كومباني” الذي أعلن هذا الخبر أن يتم طرح الهاتف الجديد في مارس المقبل، ربما تحت مسمى SE2 بالنظر إلى أن أبل كانت قد طرحت بالسعر ذاته في 2016 هاتفا تحت اسم SE. وتوقع آخرون أن يسمى آيفون 9.

ونقل الموقع عن مصدر قريب من خطوط التوزيع أن هناك زيادة في إنتاج بعض أجزاء الهاتف في الوقت الحالي.

وتسعى شركة أبل بحسب بعض المحللين للمنافسة في السوق الهندية حيث يبلغ سعر هاتف من نوع أندرويد أقل من 200 دولار، وربما الصين، التي تواجه فيها الشركة أيضا منافسه قوية.

لكن أبل ربما يكون لها هدف أكبر، هو السوق العالمية، حيث يوجد عدد كبير من متسوقي الهواتف الذين يفضلون هواتف آيفون لكنهم لا يتحملون تكلفة شرائها، لذلك فإن إنتاج هاتف بسعر منخفض وبالمكونات والمزايا الصحيحة سيكون “مغريا” لهؤلاء.

وتوقع تقرير الموقع المختص في التقنية والابتكار أن يزود الهاتف بشاشة 4.9 بوصة، وخاصية التعرف ببصمة الإصبع، لكنه لن يتمتع بخاصية التعرف على الوجه، نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج شريحة ليزر.

وقال موقع ماك رومرز إن الهاتف سيدعم بمعالج إيه 13 المستخدم في هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو وذاكرة رام 3 غيغا بايت، وسعة تخزين 64 و128 غيغابايت، أما الألوان ستكون الرمادي والفضي والأحمر.