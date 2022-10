جرب أن تبحث عن هذه العبارات في متصفح غوغل.. لن تتوقع النتيجة!

كشف ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي عن أمر غريب يحصل لمحرك بحث غوغل عند البحث عن أسئلة محددة.

وتشمل أبرز العبارات بالإنجليزية التي تؤدي إلى هذا الخطأ: “كم رمزًا تعبيريًا على آي أوإس” How many emojis on iOS، و”كم رمزًا تعبيريًا على آبل” How many emojis on Apple، و”كم رمزًا تعبيريًا على ويندوز” How many emojis on Windows.

وتحت كلمة “خطأ في الخادم”، كتبت غوغل : “نحن آسفون ولكن يبدو أنه كان هناك خطأ داخلي في الخادم أثناء معالجة طلبك. لقد أُخطِر مهندسونا ويعملون على حل المشكلة”. وأسفلها كُتب أيضًا: “من فضلك، حاول مرة أخرى لاحقًا”.

وكان يُعتقد في البداية أن الخطأ يتعلق ببلد دون غيره، إذ ظهرت المشكلة عبر محرك غوغل في نيوزيلندا Google.co.nz، وذلك وفق ما نشر المستخدم wfme على موقع YCombinator Hacker News.

ولكن لاحقًا تبين أن المشكلة لا تقتصر على نيوزيلندا فقط، إذ إنها موجودة على العنوان الرئيسي لغوغل: Google.com، وهو ما تأكدت منه البوابة العربية للأخبار التقنية، التي تأكدت أيضًا أن الأمر لا يقتصر على العبارات الثلاث المذكورة آنفًا، إنما يظهر بعد كتابة عبارات أخرى تتعلق بشركتي آبل ومايكروسوفت، وأنظمة آي أوإس، وويندوز، وهواتف لوميا من مايكروسوفت، وهي:

how many emojis on ios

how many emojis on apple

how many emojis on windows

how many emojis on lumia

how many emojis lumia

how many ios emoji

how many emojis in ios

how many emojis inside ios

وكان المستخدم llui85 على موقع YCombinator Hacker News كان قد نشر القائمة السابقة، وقال: “أجازف بالقول إن صفحة ويب محددة ضمن نتائج البحث هي ما قد يسبب هذا الخطأ”.

ولا معلومات حتى الآن عن سبب الخطأ ولم تخرج غوغل بأي تصريح رسمي يوضح السبب.