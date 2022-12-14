الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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جنرال موتورز تستدعي 740 ألف شاحنة وسيارة

منذ 9 ثواني
شركة جنرال موتورز

شركة جنرال موتورز

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ذكرت شركة جنرال موتورز اليوم الأربعاء أنها استدعت 740 ألف شاحنة وسيارة دفع رباعي لأن الأضواء النهارية التي تعمل، ما دام المحرك يعمل، قد لا تتوقف عن العمل عند إضاءة المصابيح الأمامية، مما قد يتسبب في حدوث وهج زائد.

وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة إن الاستدعاء يغطي مختلف سيارات كاديلاك سي.تي4 وسي.تي5 وبويك إنفيجن وكاديلاك إسكاليد وإسكاليد إي.إس.في وشفروليه سيلفرادو 1500 وسابربان وتاهو، وجي.إم.سي سييرا 1500 ويوكون ويوكون إكس.إل طرز بين عامي 2020 و2023.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن المركبات لا تمتثل لمعايير سلامة المركبات الاتحادية الأمريكية ويمكن أن يقلل الوهج من الرؤية ويزيد من خطر وقوع حادث.

استدعت الشركة هذه السيارات بعد أن قدم مهندس فيها تقريرا عن المشكلة في أكتوبر تشرين الأول مما دفعها إلى إجراء تحقيق.

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