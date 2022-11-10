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جنرال موتورز تعتزم طرح 5 سيارات كهربائية في مصر بحلول 2025

منذ 60 دقيقة
شركة جنرال موتورز

شركة جنرال موتورز

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قال شلبان أمين رئيس العمليات الدولية في شركة جنرال موتورز (الخميس 10-11-2022) إن الشركة تعتزم طرح خمس سيارات كهربائية في السوق المصرية بحلول 2025.

وقال لرويترز إن طراز كاديلاك ليريك الكهربائي بالكامل هو أول الطرازات الخمسة، إذ أعلنت الشركة اليوم عزمها طرح السيارة في السوق المصرية في 2023.

وجاء إعلان الشركة طرح السيارة في مصر بالتزامن مع استضافة البلاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27)، والذي يصاحبه دفع من الحكومة والقطاع الخاص نحو زيادة الاعتماد على مصادر طاقة أقل تلويثا للبيئة.

ولم يفصح أمين عن السعر المتوقع للسيارة، لكنه قال إن الشركة تعتزم طرح سيارات كهربائية في متناول مختلف الفئات بهدف قيادة التحول نحو السيارات الكهربائية في مصر.

وتتأثر سوق السيارات في مصر بأزمة العملة التي شهدت تراجعا حادا هذا العام، إلى جانب قيود على الواردات أسفرت عن شح في كثير من السلع منها السيارات.

لكن المديرة التنفيذية للشركة في مصر وشمال أفريقيا شارون نيشي قالت إن الاضطرابات في السوق على المدى القصير لا تؤثر على توقعات الشركة، وإنها لا تزال متفائلة حيال قطاع السيارات والسيارات الكهربائية في البلاد.

وتنتمي ليريك لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في)، بمحرك كهربائي بقوة 500 حصان، وعزم دوران 610 نيوتن/متر، بنظام دفع خلفي للعجلات. كما تأتي ببطارية ألتيوم سعة 102 كيلووات/ساعة، بمدى يصل إلى 480 كيلومترا للشحنة الواحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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